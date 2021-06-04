Що робити, коли лущиться шкіра: 7 простих лайфхаків

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Через стрибки температури, кліматичні особливості, зневоднення та інші фактори шкіра на обличчі може лущитися. З такою проблемою знайомі багато жінок. Таке лущення і почервоніння не приховати навіть кількома шарами тонального крему. Проте існують інші корисні поради, як покращити стан шкіри.