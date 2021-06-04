Что делать, когда шелушится кожа: 7 простых лайфхаков

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Из-за скачков температуры, климатических особенностей, обезвоживания и других факторов кожа на лице может шелушиться. С такой проблемой знакомы многие женщины. Такое шелушение и покраснение не скрыть даже несколькими слоями тонального крема. Однако существуют другие полезные советы, как улучшить состояние кожи.