Щоб підтягнути фігуру і позбутися від целюліту: який вид масажу для схуднення вибрати
Залежно від індивідуальних потреб кожної людини, потрібно вибирати правильний вид масажу. Масаж є ефективним додатковим інструментом для боротьби зі зайвою вагою, целюлітом, чудово допомагає корегувати фігуру, і це ще не всі переваги процедури. Тому інформація про різні види масажу для схуднення буде корисною.
Джерело:Новое время
Влітку багатьом хочеться продемонструвати красиві підтягнуті форми. Якщо поєднувати збалансоване харчування та фізичну активність з регулярним масажем, то цілком можна привести своє тіло в тонус і схуднути до літа.
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Який масаж для схуднення вибрати: види, переваги і недоліки
Ручний масаж
Такий вид процедури вважають традиційним. Його проводить масажист або мануальний терапевт за допомогою рук. Після консультації спеціаліст самостійно вибирає інтенсивність, силу і темп дій, зважаючи на ваші індивідуальні потреби. Масаж призначений позбавляти від жирових відкладень і застійних явищ підшкірні ділянки тіла.
Переваги ручного масажу:
- активізує кровообіг;
- підвищує м'язовий тонус;
- зменшує видимість "апельсинової шкірочки";
- "розганяє" застійні та жорсткі ділянки підшкірного жиру;
- розслабляє м'язи.
Недоліки ручного масажу:
- інтенсивний моделюючий масаж на перших декількох сеансах може супроводжуватися доволі болісними відчуттями.
Вакуумно-роликовий масаж
Щоб провести вакуумно-роликовий масаж, потрібен спеціальний ролер або банки. Таким чином можна ефективно позбутися від локальних жирових відкладень. Завдяки тому, що вакуум подрібнює жир, а ролики чудово масажують шкіру, то результат можна помітити вже після першої процедури.
Переваги вакуумно-роликового масажу:
- ліфтинг-ефект;
- насичення клітин киснем;
- швидкий результат.
Недоліки вакуумно-роликового масажу:
- не можна робити при певних дерматологічних захворюваннях, вагітності, гематологічних проблемах;
- ймовірно, залишатиме синці на тілі.
LPG-масаж
Спеціальний апарат та різні насадки, які використовують для проведення LPG-масажу, утворюють механічну дію на підшкірно-жирову клітковину. Під час сеансу 1 ролер утримує шкірну складку, а інший рівномірно розгладжує її в різних напрямах. Маніпуляцію виконують зі швидкістю від 4 до 16 разів на секунду при безперервній подачі вакууму. Пристрій LPG працює навіть з тими ділянками на тілі, які важко корегувати дієтами і фізичними навантаженнями.
Переваги LPG-масажу:
- оперативний результат;
- глибока дія на тканини;
- стимулювання вироблення колагену та еластину;
- виведення токсин.
Недоліки LPG-масажу:
- протипоказаний при вагітності, ендокринних захворюваннях, тромбофлебіті.
Лімфодренажний масаж
Такий масаж потрібен тим, кому потрібно позбутися від набряків і целюліту, вивести токсини з організму. У ході сеансу здійснюється вплив на лімфоток, що покращує стан шкіри, судин, сприяє загальному оздоровленню організму. Однією із властивостей лімфодренажного масажу є виведення зайвої рідини з організму. Таким чином після процедури можна отримати вражаючий візуальний ефект схуднення.
Переваги лімфодренажного масажу:
- зміцнення імунітету;
- тонізування;
- зменшення відчуття втоми і головного болю;
Недоліки лімфодренажного масажу:
- не можна робити у випадку захворювань шкіри, серця, лімфатичних вузлів, цукровому діабеті, нирковій недостатності і під час вагітності.
Гідромасаж
Процедуру проводять за допомогою водних струменів, які взаємодіють з тілом. Їхню температуру та інтенсивність корегують. Гідромасаж можуть робити струменем води на відстані 3 метрів (душ Шарко) або у гідромасажній ванні. Даний вид масажу бореться зі жировими відкладеннями, підвищує тонус м'язів, нормалізує мікроциркуляцію крові у тканинах, а саму кров насичує киснем.
Переваги гідромасажу:
- припрацьовує жирові відкладення;
- виконує функцію пілінгу;
- активізує обмінні процеси.
Недоліки гідромасажу:
- протипоказаний при вагітності, менструації, дерматологічних захворюваннях, травмах;
- може викликати хворобливі відчуття і гематоми.
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