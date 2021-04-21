В зависимости от индивидуальных потребностей каждого человека, нужно выбирать правильный вид массажа. Массаж является эффективным дополнительным инструментом для борьбы с лишним весом, целлюлитом, прекрасно помогает корректировать фигуру, и это еще не все преимущества процедуры. Поэтому информация о различных видах массажа для похудения будет полезной.

Летом многим хочется продемонстрировать красивые подтянутые формы. Если сочетать сбалансированное питание и физическую активность с регулярным массажем, то вполне можно привести свое тело в тонус и похудеть к лету.

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Какой массаж для похудения выбрать: виды, преимущества и недостатки

Ручной массаж

Такой вид процедуры считают традиционным. Проводит массажист или мануальный терапевт с помощью рук. После консультации специалист самостоятельно выбирает интенсивность, силу и темп действий, учитывая ваши индивидуальные потребности. Массаж предназначен избавлять от жировых отложений и застойных явлений подкожные участки тела.

Преимущества ручного массажа:

активизирует кровообращение;

повышает мышечный тонус;

уменьшает видимость "апельсиновой кожицы";

"разгоняет" застойные и жесткие участки подкожного жира;

расслабляет мышцы.

Недостатки ручного массажа:

интенсивный моделирующий массаж на первых нескольких сеансах может сопровождаться довольно болезненными ощущениями.

Вакуумно-роликовый массаж

Чтобы провести вакуумно-роликовый массаж, нужен специальный роллер или банки. Таким образом можно эффективно избавиться от локальных жировых отложений. Благодаря тому, что вакуум измельчает жир, а ролики прекрасно массируют кожу, то результат можно заметить уже после первой процедуры.

Преимущества вакуумно-роликового массажа:

лифтинг-эффект;

насыщение клеток кислородом;

быстрый результат.

Недостатки вакуумно-роликового массажа:

нельзя делать при определенных дерматологических заболеваниях, беременности, гематологических проблемах;

вероятно, будет оставлять синяки на теле.

LPG-массаж

Специальный аппарат и различные насадки, которые используют для проведения LPG-массажа, образуют механическое воздействие на подкожно-жировую клетчатку. Во время сеанса 1 роллер удерживает кожную складку, а другой равномерно разглаживает ее в разных направлениях. Манипуляцию выполняют со скоростью от 4 до 16 раз в секунду при непрерывной подачи вакуума. Устройство LPG работает даже с теми участками на теле, которые трудно корректировать диетами и физическими нагрузками.

Преимущества LPG-массажа:

оперативный результат;

глубокое действие на ткани;

стимулирование выработки коллагена и эластина;

вывод токсин.

Недостатки LPG-массажа:

противопоказан при беременности, эндокринных заболеваниях, тромбофлебите.

Лимфодренажный массаж

Такой массаж нужен тем, кому нужно избавиться от отеков и целлюлита, вывести токсины из организма. В ходе сеанса осуществляется воздействие на лимфоток, что улучшает состояние кожи, сосудов, способствует общему оздоровлению организма. Одним из свойств лимфодренажного массажа является выведение лишней жидкости из организма. Таким образом после процедуры можно получить впечатляющий визуальный эффект похудения.

Преимущества лимфодренажного массажа:

укрепление иммунитета;

тонизирование;

уменьшение чувства усталости и головной боли.

Недостатки лимфодренажного массажа:

нельзя делать в случае заболеваний кожи, сердца, лимфатических узлов, при сахарном диабете, почечной недостаточности и во время беременности.

Гидромассаж

Процедуру проводят с помощью водных струй, которые взаимодействуют с телом. Их температуру и интенсивность корректируют. Гидромассаж могут делать струей воды на расстоянии 3 метров (душ Шарко) или в гидромассажной ванне. Данный вид массажа борется с жировыми отложениями, повышает тонус мышц, нормализует микроциркуляцию крови в тканях, а саму кровь насыщает кислородом.

Преимущества гидромассажа:

приработка жировых отложений;

выполняет функцию пилинга;

активизирует обменные процессы.

Недостатки гидромассажа: