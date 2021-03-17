"Косметика, що пробуджує в тобі королеву", – гасло, яке зазначила на інстаграм-сторінці свого б'юті-бренда Оля Полякова. Зірка представила лінійку авторської косметики. Їй вдалося запустити проєкт разом із парфумерно-косметичною мережею Bomond і виробникам з Італії та Франції.

Поп-діва створила першу косметичну лінійку, у яку ввійшли усі необхідні продукти для створення ефектного макіяжу. Оля Полякова брала участь у розроблені кожного відтінку, формули і текстури для декоративної косметики власного бренда.

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Оля Полякова запустила бренд люксової косметики

Polyakova Beauty – б'юті-бренд української популярної виконавиці. У першій лінійці зірка представила декілька елементів декоративної косметики: туш, підводка, тіні, мерехтлива пудра, а також парфумовану воду "Королева ночі". Аромат ексклюзивно створювали у Провансі французькі автори парфумерних композицій відомих світових марок. А Оля Полякова особисто працювала на різних етапах виготовлення продуктів.Зокрема, співачка виокремлює "хіт колекції" – підводку "Зіркові стріли", яка є візитівкою її стилю.

Артистка вірить, що сучасні жінки, вибираючи косметику, довіряють думці інфлюенсерів. Полякова наголошує, що її стосунки з аудиторією відкриті та довірливі, тому вона знає і відчуває, що потрібно її шанувальникам і підписникам. Саме це спонукало співачку створити універсальну лінійку косметичних засобів, які є необхідними для щоденного макіяжу.

Продукцію б'юті-бренда виробляють в Італії поставники інших люксових косметичних компаній. Цей проєкт вдалося реалізувати в синергії кількох брендів: Олі Полякової і мережі Bomond. Відомо, що обидві команди працюють над вдосконаленням і розширенням лінійки, яка впливатиме на розвиток ринку б'юті-рітейла України.

Оля Полякова позиціонує свою косметичну продукцію як "доступний люкс", ціна на яку варіюється від 349 до 669 гривень. Більше інформації про косметику можна знайти на офіційній інстаграм-сторінці Polyakova Beauty.