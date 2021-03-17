"Косметика, пробуждающая в тебе королеву", – лозунг, который отметила на инстаграм-странице своего бьюти-бренда Оля Полякова. Звезда представила линейку авторской косметики. Ей удалось запустить проект вместе с парфюмерно-косметической сетью Bomond и производителями из Италии и Франции.

Поп-дива создала первую косметическую линейку, в которую вошли все необходимые продукты для создания эффектного макияжа. Оля Полякова принимала участие в разработке каждого оттенка, формулы и текстуры для декоративной косметики собственного бренда.

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Оля Полякова запустила бренд люксовой косметики

Polyakova Beauty – бьюти-бренд украинской популярной исполнительницы. В первой линейке звезда представила несколько элементов декоративной косметики: тушь, подводка, тени, мерцающая пудра, а также парфюмированная вода "Королева ночи". Аромат эксклюзивно создавали в Провансе французские авторы парфюмерных композиций известных мировых марок. А Оля Полякова лично работала на разных этапах изготовления продуктив. В частности, певица выделяет "хит коллекции" – подводку "Звездные стрелы", которая является визитной карточкой ее стиля.

Артистка верит, что современные женщины, выбирая косметику, доверяют мнению инфлюенсеров. Полякова отмечает, что ее отношения с аудиторией открыты и доверчивы, поэтому она знает и чувствует, что нужно ее поклонникам и подписчикам. Именно это побудило певицу создать универсальную линейку косметических средств, которые необходимы для ежедневного макияжа.

Продукцию бьюти-бренда производят в Италии поставщики других люксовых косметических компаний. Этот проект удалось реализовать в синергии нескольких брендов: Оли Поляковой и сети Bomond. Известно, что обе команды работают над совершенствованием и расширением линейки, которая будет влиять на развитие рынка бьюти-ритейла Украины.

Оля Полякова позиционирует свою косметическую продукцию как "доступный люкс", цена на которую варьируется от 349 до 669 гривен. Больше информации о косметике можно найти на официальной инстаграм-странице Polyakova Beauty.