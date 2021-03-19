Щоб забути про суху шкіру: 5 щоденних звичок

Сухості шкіри легше запобігти, аніж потім позбутися від неї. Аби вас не спіткала така проблема, варто вдосконалити щоденну б'юті-рутину за допомогою кількох корисних звичок.
Призвести до сухості шкіри можуть чимало зовнішніх і внутрішніх чинників. Але правильний догляд допоможе цього уникнути.
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5 щоденних звичок для уникнення сухості шкіри
- Не зловживайте скрабами. Якщо вам потрібно побороти сухість шкіри, то рідше робіть скрабування та пілінги. Адже намагання усунути лущення не вирішать проблеми сухості дерми, а лише травмують її та можуть призвести до запалення. Експерти в індустрії краси переконані, що використання скрабів і пілінг 2 рази на тиждень достатньо для ефективної ексфоліації.
- Вмивайтеся засобами без сульфатів. Ваша пінка чи лосьйон для вмивання можуть містити сульфати. Sodium Laureth sulfate (чи SLS) – дієвий, але не дбайливий очищувальний компонент. Йому властиво травмувати захисний бар'єр шкіри, що згодом викликає сухість і подразнення. Тому ретельно вивчайте склад косметичного продукту перед придбанням.
- Проводіть б'юті-рутину швидко. Між етапами у вечірній чи ранковій б'юті-рутині не можна робити тривалі перерви. Адже будь-який засіб для вмивання частково підсушує шкіру, тому після цього одразу слід наносити тонер. Якщо зачекати навіть декілька хвилин, то ви відчуєте сухість і стягнутість, що сигналізує про запуск процесу зневоднення шкіри. Тому виробіть звичку "одним махом" спочатку вмитися, потім нанести тонер, а після нього зволожувальний крем.
Б’юті-лайфхак: тонер краще наносити на ледь вологу шкіру. Це допоможе утримати вологу в шкірі та надати їй здорового сяйва.
- Не нехтуйте нічним кремом. Нічний крем із хорошим складом живить та зволожує шкіру, навіть коли ви спите, що допомагає уникнути сухості дерми. Проте не варто використовувати денний крем замість нічного перед сном. Адже ці продукти мають різний склад та виконують різні функції, тому необхідно використовувати їх у комплексі.
- Щодня використовуйте крем з SPF. Сонцезахисні засоби потрібно наносити як влітку, так і взимку. Будь-яке ультрафіолетове випромінювання шкодить шкірі: робить її тьмяною, пришвидшує процеси старіння, викликає гіперпігментацію, а інколи сонячні промені можуть спровокувати появу мікротріщини на обличчі і тілі, лущення та запалення. Використовуйте легкі сонцезахисні флюїди – вони майже не відчуваються на шкірі і надійно захищають її від UV-випромінювання.