Якщо ви готові після свят змінювати імідж і завжди мати бездоганний вигляд, то варто вибрати макіяж і зачіску, якими ви дивуватимете колег і не тільки. Подбайте, щоб у вас були хороший гребінець і модний "крабик" для волосся.

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Проста укладка для робочого дня

Новорічні свята та період різдвяних вечірок закінчилися дуже швидко. Тому прийшов час повертатися на робочі місця. Якщо ви встигли добре відпочити і набратися сил, то варто продумати свій офісний б'юті-образ заздалегідь. Збираючись на роботу, можна зробити просту укладку з пучком, яка не займе багато часу.

Чудовим прикладом для натхнення слугує образ відомої супермоделі Девон Віндзор. Дівчина є молодою мамою, тому знає, який дорогоцінний час. Тепер знаменита красуня віддає перевагу швидким і легким зачіскам з аксесуаром "крабик" або спеціальною гумкою. Нагадаємо, що різноманітні шпильки і прикраси для волосся є однією з головних hair-тенденцій 2022.

Зазвичай Девон акуратно збирає волосся в пучок і випускає пару пасм для того, щоб візуально звузити обличчя, надаючи образу особливого шарму. Швидка, проста і красива ідея укладки, яку зможе повторити кожна жінка і насолоджуватися практичністю та привабливістю свого зовнішнього вигляду!



Універсальна зачіска / Фото з інстаграму Девон Віндзор



Проста укладка на кожен день / Фото з інстаграму Девон Віндзор



Б'юті-образ на роботу / Фото з інстаграму Девон Віндзор