Відростити брови як у моделей на модних фото – цілком реально. Тому варто більше дізнатися про цей процес, сироватки і народні методи, які вам стануть у нагоді.
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Як відростити брови
Які інгредієнти шукати у складі сироваток
- Пептиди – пришвидшують ріст волосся, сприяють здоровій активності волосяних фолікулів і допомагають створити благотворну основу для брів.
- Біотин – стимулює ріст додаткових волосяних фолікул і поліпшує здоров'я волосин.
- Кератин, протеїн для зміцнення волосся.
- Жирні кислоти: ліпіди, пантенол або вітаміни групи B. Вони кондиціюють, потовщують і зволожують брови.
Як відростити брови за допомогою продуктів з аптечки або кухні
- Касторова олія. Рідина відома своєю ефективністю у пришвидшенні росту брів. Її потрібно наносити кінчиками пальців на брови. Кілька крапель олії розподіліть по необхідній ділянці і зачекайте щонайменше 30 хвилин або залиште на ніч. Залишки продукту приберіть за допомогою засобу для демакіяжу або змийте. Процедуру слід повторювати щодня, допоки брови не виростуть до необхідної довжини.
- Олія вітаміну E. Вона стимулює ріст і зміцнює ламкі волосини завдяки вмісту у своєму складі токотриенолу, антиоксиданту, що допомагає знизити рівень стресу, який може перешкоджати росту волосин. Візьміть капсулу вітаміну E, проколіть її і нанесіть олію на брови. Потім потрібно декілька хвилин масажувати брови, а продукт залишіть на ніч. Повторюйте маніпуляцію щодня.
- Кокосова олія. Волосини брів складаються із білка. Кокосова олія зупиняє втрату білка, адже і її складі є лауринова кислота, яка виконує функцію протимікробного агента. Таким чином брови стають захищеними і ростуть швидше. Для нанесення кокосової олії використовуйте ватний диск. Застосовуйте рідину для брів перед сном, а вранці скористайтеся спеціальним засобом для вмивання. Ритуал можна робити кожен день.
- Оливкова олія. Засіб пришвидшує ріст брів, бо містить у своєму складі олеуропеін. Застосовуйте оливкову олію так: 1 краплю налийте на кінчик пальця і масажуйте брови, залиште продукт на волосинах, а через декілька годин видаліть залишки засобом для вмивання. Важливо використовувати олію першого холодного віджиму, бо вона нерафінована і не забруднена хімічними речовинами.
- Мигдалева олія. Рідина містить омега-3 жирні кислоти, які живлять і зміцнюють волосини. Втирайте олію в брови круговими рухами. Залишіть маску на ніч, а вранці ретельно видаліть залишки водою. У випадку алергії на мигдаль скористайтеся іншим засобом для відрощування брів.