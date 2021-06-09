Відростити брови як у моделей на модних фото – цілком реально. Тому варто більше дізнатися про цей процес, сироватки і народні методи, які вам стануть у нагоді.

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Як відростити брови

Які інгредієнти шукати у складі сироваток

Пептиди – пришвидшують ріст волосся, сприяють здоровій активності волосяних фолікулів і допомагають створити благотворну основу для брів.

– пришвидшують ріст волосся, сприяють здоровій активності волосяних фолікулів і допомагають створити благотворну основу для брів. Біотин – стимулює ріст додаткових волосяних фолікул і поліпшує здоров'я волосин.

– стимулює ріст додаткових волосяних фолікул і поліпшує здоров'я волосин. Кератин, протеїн для зміцнення волосся.

для зміцнення волосся. Жирні кислоти: ліпіди, пантенол або вітаміни групи B. Вони кондиціюють, потовщують і зволожують брови.

Як відростити брови за допомогою продуктів з аптечки або кухні

Касторова олія. Рідина відома своєю ефективністю у пришвидшенні росту брів. Її потрібно наносити кінчиками пальців на брови. Кілька крапель олії розподіліть по необхідній ділянці і зачекайте щонайменше 30 хвилин або залиште на ніч. Залишки продукту приберіть за допомогою засобу для демакіяжу або змийте. Процедуру слід повторювати щодня, допоки брови не виростуть до необхідної довжини.

Рідина відома своєю ефективністю у пришвидшенні росту брів. Її потрібно наносити кінчиками пальців на брови. Кілька крапель олії розподіліть по необхідній ділянці і зачекайте щонайменше 30 хвилин або залиште на ніч. Залишки продукту приберіть за допомогою засобу для демакіяжу або змийте. Процедуру слід повторювати щодня, допоки брови не виростуть до необхідної довжини. Олія вітаміну E. Вона стимулює ріст і зміцнює ламкі волосини завдяки вмісту у своєму складі токотриенолу, антиоксиданту, що допомагає знизити рівень стресу, який може перешкоджати росту волосин. Візьміть капсулу вітаміну E, проколіть її і нанесіть олію на брови. Потім потрібно декілька хвилин масажувати брови, а продукт залишіть на ніч. Повторюйте маніпуляцію щодня.

Вона стимулює ріст і зміцнює ламкі волосини завдяки вмісту у своєму складі токотриенолу, антиоксиданту, що допомагає знизити рівень стресу, який може перешкоджати росту волосин. Візьміть капсулу вітаміну E, проколіть її і нанесіть олію на брови. Потім потрібно декілька хвилин масажувати брови, а продукт залишіть на ніч. Повторюйте маніпуляцію щодня. Кокосова олія. Волосини брів складаються із білка. Кокосова олія зупиняє втрату білка, адже і її складі є лауринова кислота, яка виконує функцію протимікробного агента. Таким чином брови стають захищеними і ростуть швидше. Для нанесення кокосової олії використовуйте ватний диск. Застосовуйте рідину для брів перед сном, а вранці скористайтеся спеціальним засобом для вмивання. Ритуал можна робити кожен день.