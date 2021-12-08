Скандальний подарунок: чому адвент-календар Chanel з порожніми мішечками коштує 850 доларів

З нагоди 100-річчя фірмового аромату Chanel бренд випустив перший адвент-календар, який коштує 825 доларів США. Набір "таємничих сюрпризів" спричинив справжній скандал у соцмережах, адже покупці за таку ціну не очікували знайти там наліпки і пусті подарункові мішечки.

Знаменитий французький Будинок моди Chanel вирішив здивувати шанувальників своєї продукції не лише приємними б'юті-сюрпризами, але й непотрібними дрібницями. Це обурило тікток-блогерку, тому вона опублікувала розпакування календаря на своєму каналі. Президент фешн-напрямку Chanel вже встиг відреагувати на критику.

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Нагадаємо, що косметичний адвент-календар – це спеціальний набір зазвичай з 24 позицій, які символізують дату місяця, аби допомогти відстежувати дні до новорічних і різдвяних свят, щоденно отримуючи несподіваний подарунок у мініверсії.

Адвент-календар Chanel звинувачують у завищеній ціні

Це була перша спроба Chanel створити адвент-календар у формі пляшки фірмового аромату № 5. Він повинен бути наповнений лімітованими косметичними одиницями. Представники бренда анонсували, що різдвяна колекція містить 27 невеликих коробочок з номерами від 5 до 31 (номер паризької вулиці Коко Шанель), в яких заховані деякі найпопулярніші засоби Chanel, починаючи від помад і закінчуючи лаками для нігтів. Окрім б'юті-продукції, святковий набір поповнили ексклюзивні аксесуари на різдвяну тематику і ялинкові прикраси.

Проте згодом люди, які придбали передноворічний календар Chanel, що вийшов обмеженим тиражем, за 825 доларів (понад 22 тисячі гривень), почали висловлювати у соціальних мережах своє обурення, аби попередити потенційних покупців, що подарунок "не вартий того". Розпаковуючи набір, вони наголошують, що розчаровані його наповненням і завищеною ціною. Користувачі соцмережі Weibo навіть назвали це "шахрайством".

Дивіться розпакування андвент-календаря Chanel:

Тіктокерка Еліза Хармон чи не першою опублікувала розпакування адвент-календаря Chanel, яке зібрало мільйони переглядів. "Це, мабуть, жарт", – поділилася емоціями у відео блогерка. Розгортаючи календар, у першій коробці, яку вона відкриває, з позначкою 9, виявляється аркуш фірмових наліпок: "Це жарт! Наліпки?". У наступних відео вона розпаковує крем для тіла "дитячого" розміру, книжку, мініпомаду, тимчасові татуювання, затискач для грошей і магніт.

Еліза додала: "Коли ви купуєте у такого бренду, як Chanel, який відомий якістю та розкішшю, і отримуєте речі, які [є], наприклад, статус гумової кульки та безкоштовні речі, які вони роздали місяцями тому, це сумнівно". Проте дівчина залишилася задоволеною лаком для нігтів і більшим флаконом Chanel №5. А вже згодом поскаржилася, що офіційний акаунт бренда заблокував її.

Бруно Павловські, президент модного дому Chanel, не забарився із відповіддю. Як зазначає видання WWD, йому прикро, що виникла така суперечка, тому що це не те, що очікував бренд. Він також пообіцяв, що в майбутньому бренд буде обережнішим. Chanel також відкинули заяву зірки тіктоку про те, що бренд "заблокував" її у мережі. Це пояснюється тим, що компанія навіть не активна у соцмережі: "Ми ніколи не блокували доступ до облікового запису Chanel у тіктоці, тому що він просто неактивний. Він ніколи не був активований, контент ніколи не публікувався, він не має підписників та підписок. Отже, сторінка видається порожньою для всіх, хто її відвідує".

Представник Chanel стверджує, що усвідомлює критику щодо адвент-календаря. "Наші сторінки відкриті для всіх, і мільйони підписників стежать за нами по всьому світу. Вони, звичайно, можуть вільно висловлювати свої почуття та думки, будь-то захоплення чи критика, якщо вони поважають правила гарної поведінки".

Також керівництво Chanel відзначило, що адвент-календар – це колекційний предмет, цінність якого не можна міряти сумою вартості продуктів усередині.



Адвент-календар Chanel / Фото з інстаграму бренда

суть скандалу в тому, що в набір входить багато наліпок, порожніх подарункових мішечків, тимчасових татуювань, які можна отримати при покупці б'юті-засобів бренда, малесенькі флакони парфумів Chanel №5, брелоки, дзеркальце, ялинкова іграшка і тільки 3 повнорозмірні продукти – 2 губні помади і лак для нігтів. Ймовірно, споживачі очікували більшого.

Проте важливо додати, що Chanel опублікували вміст дебютного адвент-календаря на офіційному вебсайті компанії. Кожен охочий міг ознайомитися із ним перед такою дороговартісною покупкою. У відео блогерів бачимо, що представлені продукти у календарі відповідають зазначеному на сайті.



Вміст адвент-календаря Chanel / Фото з офіційного сайту бренда





Вміст адвент-календаря Chanel / Фото з офіційного сайту бренда