Скандальный подарок: почему адвент-календарь Chanel с пустыми мешочками стоит 850 долларов

В честь 100-летия фирменного аромата Chanel бренд выпустил первый адвент-календарь, который стоит 825 долларов США. Набор "таинственных сюрпризов" вызвал настоящий скандал в соцсетях, ведь покупатели за такую цену не ожидали найти там наклейки и пустые подарочные мешочки.

Знаменитый французский Дом моды Chanel решил удивить поклонников своей продукции не только приятными бьюти-сюрпризами, но и ненужными мелочами. Это возмутило тикток-блогершу, поэтому она опубликовала распаковку календаря на своем канале. Президент фэшн-направления Chanel уже успел отреагировать на критику.

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Напомним, что косметический адвент-календарь – это специальный набор обычно из 24 позиций, которые символизируют дату месяца, чтобы помочь отслеживать дни до новогодних и рождественских праздников, ежедневно получая неожиданный подарок в мини-версии.

Адвент-календарь Chanel обвиняют в завышенной цене

Это была первая попытка Chanel создать адвент-календарь в форме бутылки фирменного аромата №5. Он должен наполняться лимитированными косметическими единицами. Представители бренда анонсировали, что рождественская коллекция содержит 27 небольших коробочек с номерами от 5 до 31 (номер парижской улицы Коко Шанель), в которых спрятаны некоторые популярные средства Chanel, начиная от помад и заканчивая лаками для ногтей. Помимо бьюти-продукции, праздничный набор пополнили эксклюзивные аксессуары на рождественскую тематику и елочные украшения.

Однако впоследствии люди, купившие предновогодний календарь Chanel, который вышел ограниченным тиражом, за 825 долларов (более 22 тысяч гривен), начали выражать в социальных сетях свое возмущение, чтобы предупредить потенциальных покупателей, что подарок "не стоит того". Распаковывая набор, они отмечают, что разочарованы его наполнением и завышенной ценой. Пользователи соцсети Weibo даже назвали это "мошенничеством".

Смотрите распаковку андвент-календаря Chanel:

Тиктокер Элиза Хармон едва ли не первой опубликовала распаковку адвент-календаря Chanel, которая собрала миллионы просмотров. "Это, наверное, шутка", – поделилась эмоциями в видео блогерша. Раскрывая календарь, в первой коробке, которую она открывает, с отметкой 9, оказывается лист фирменных наклеек: "Это шутка! Наклейки?". В следующих видео она распаковывает крем для тела "детского" размера, книгу, мини-помаду, временные татуировки, зажим для денег и магнит.

Элиза добавила: "Когда вы покупаете у такого бренда, как Chanel, который известен качеством и роскошью, и получаете такие вещи, например, резиновый шарик и бесплатные вещи, которые они раздавали месяцы назад, это сомнительно". Однако девушка осталась довольна лаком для ногтей и большим флаконом Chanel №5. А уже потом пожаловалась, что официальный аккаунт бренда заблокировал ее.

Бруно Павловски, президент модного дома Chanel, не замедлил с ответом. Как отмечает издание WWD, ему досадно, что возник такой спор, потому что это не то, что ожидал бренд. Он также пообещал, что в будущем бренд будет более осторожным. Chanel также отрицает заявление звезды тиктока о том, что бренд "заблокировал" ее в сети. Это объясняют тем, что компания даже не активна в соцсети: "Мы никогда не блокировали доступ к аккаунту Chanel в тиктоке, потому что он просто неактивен. Он никогда не был активирован, контент никогда не публиковался, у него нет подписчиков и подписок. Страница кажется пустой для всех, кто ее посещает".

Представитель Chanel утверждает, что осознает критику касательно адвент-календаря. "Наши страницы открыты для всех и миллионы подписчиков следят за нами по всему миру. Они, конечно, могут свободно выражать свои чувства и мысли, будь то восхищение или критика, если они уважают правила хорошего поведения".

Также руководство Chanel отметило, что адвент-календарь – коллекционный предмет, ценность которого нельзя мерить суммой стоимости продуктов внутри.

Адвент-календарь Chanel / Фото из инстаграма бренда

суть скандала в том, что в набор входит много наклеек, пустых подарочных мешочков, временных татуировок, которые можно получить при покупке бьюти-средств бренда, крошечные флаконы духов Chanel №5, брелоки, зеркальце, елочная игрушка и только 3 продукта – 2 губных помады и лак для ногтей. Вероятно, потребители ожидали большего.

Однако важно добавить, что Chanel опубликовали содержимое дебютного адвент-календаря на официальном веб-сайте компании. Каждый желающий мог ознакомиться с ним перед такой дорогой покупкой. В видео блогеров мы видим, что представленные продукты в календаре соответствуют указанному на сайте.

Содержимое адвент-календаря Chanel / Фото с официального сайта бренда

Содержимое адвент-календаря Chanel / Фото с официального сайта бренда

Содержимое адвент-календаря Chanel / Фото с официального сайта бренда