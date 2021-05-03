Наразі більшість салонів таку послугу не пропонують. Але завдяки соціальним мережам склопластиковий манікюр починає набувати популярності.

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Манікюрниця знаменитостей Джулі Кандалек з Нью-Йорку каже, що такі нігті часто робили у 80-х роках і зникли в 2000-х. Але минулого року склопластиковий манікюр знову почали відроджувати.

Що таке склопластикові нігті

Кандалек пояснює, що склопластикові нігті можна зробити двома способами : використовуючи пухкі склопластикові волокна або попередньо оброблений склопластиковий матеріал.

: використовуючи пухкі склопластикові волокна або попередньо оброблений склопластиковий матеріал. Після того як його наносять на ніготь, матеріал герметизують смоляним клеєм, або гелем, який діє як продовження для більшої довжини та міцності.

смоляним клеєм, або гелем, який діє як продовження для більшої довжини та міцності. Коли волокна засихають і стають монолітними, їх відшліфовують та полірують.

Різниця склопластикового та акрилового манікюрів

Акрилові і склопластикові нігті дуже різні, каже Кандалек. Зокрема, в акриловій технології використовують суміш полімерного порошку та мономерну рідину. Такий манікюр досить міцний і може триматися 2 – 3 тижні, перш ніж потребуватиме корекції.

Натомість склопластикові волокна виготовляють зі смоли. Але такі нігті тонші і не настільки міцні, як акрилові. Тому, пояснює Кандалек, вони прослужать менше.

Тож які переваги склопластику

Однією з переваг є те, що склопластиковий манікюр краще піддається корекції.

Склопластикові волокна є прекрасним способом відновити зламаний куточок нігтя або додати трохи сили на кінчик,

– каже Кандалек.

А завдяки тому, що нігті набагато тонші та гнучкіші, ніж у випадку з акриловою технологією, вони виглядають більш природними. Тож склопластиковий манікюр буде цікавий передовсім тим, хто цінує невимушений натуральний вигляд.

Кандалек додає, що основною проблемою цього манікюру є пошук майстра, який зможе професійно його зробити, оскільки наразі не багато салонів таке пропонують.