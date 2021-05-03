Наразі більшість салонів таку послугу не пропонують. Але завдяки соціальним мережам склопластиковий манікюр починає набувати популярності.
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Манікюрниця знаменитостей Джулі Кандалек з Нью-Йорку каже, що такі нігті часто робили у 80-х роках і зникли в 2000-х. Але минулого року склопластиковий манікюр знову почали відроджувати.
Що таке склопластикові нігті
- Кандалек пояснює, що склопластикові нігті можна зробити двома способами: використовуючи пухкі склопластикові волокна або попередньо оброблений склопластиковий матеріал.
- Після того як його наносять на ніготь, матеріал герметизують смоляним клеєм, або гелем, який діє як продовження для більшої довжини та міцності.
- Коли волокна засихають і стають монолітними, їх відшліфовують та полірують.
Різниця склопластикового та акрилового манікюрів
Акрилові і склопластикові нігті дуже різні, каже Кандалек. Зокрема, в акриловій технології використовують суміш полімерного порошку та мономерну рідину. Такий манікюр досить міцний і може триматися 2 – 3 тижні, перш ніж потребуватиме корекції.
Натомість склопластикові волокна виготовляють зі смоли. Але такі нігті тонші і не настільки міцні, як акрилові. Тому, пояснює Кандалек, вони прослужать менше.
Тож які переваги склопластику
Однією з переваг є те, що склопластиковий манікюр краще піддається корекції.
Склопластикові волокна є прекрасним способом відновити зламаний куточок нігтя або додати трохи сили на кінчик,
– каже Кандалек.
А завдяки тому, що нігті набагато тонші та гнучкіші, ніж у випадку з акриловою технологією, вони виглядають більш природними. Тож склопластиковий манікюр буде цікавий передовсім тим, хто цінує невимушений натуральний вигляд.
Кандалек додає, що основною проблемою цього манікюру є пошук майстра, який зможе професійно його зробити, оскільки наразі не багато салонів таке пропонують.