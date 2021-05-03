Сейчас большинство салонов такую услугу не предлагают. Но благодаря социальным сетям стеклопластиковый маникюр начинает приобретать популярность.

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Мастер маникюра знаменитостей Джули Кандалек из Нью-Йорка говорит, что такие ногти часто делали в 80-х годах и исчезли в 2000-х. Но в прошлом году стеклопластиковый маникюр снова начали возрождать.

Что такое стеклопластиковые ногти

Кандалек объясняет, что стеклопластиковые ногти можно сделать двумя способами : используя пухлые стеклопластиковые волокна или предварительно обработанный стеклопластиковый материал.

: используя пухлые стеклопластиковые волокна или предварительно обработанный стеклопластиковый материал. После того как его наносят на ноготь, материал герметизируют смоляным клеем или гелем, который действует как продолжение для большей длины и прочности.

смоляным клеем или гелем, который действует как продолжение для большей длины и прочности. Когда волокна засыхают и становятся монолитными, их отшлифовывают и полируют.

Разница стеклопластикового и акрилового маникюров

Акриловые и стеклопластиковые ногти очень разные, говорит Кандалек. В частности, в акриловой технологии используют смесь полимерного порошка и мономерную жидкость. Такой маникюр достаточно прочный и может держаться 2 – 3 недели, прежде чем потребует коррекции.

Зато стеклопластиковые волокна изготавливают из смолы. Но такие ногти тоньше и не столь прочны, как акриловые. Поэтому, объясняет Кандалек, они прослужат меньше.

Так какие преимущества стеклопластика

Одним из преимуществ является то, что стеклопластиковый маникюр лучше поддается коррекции.

Стеклопластиковые волокна являются прекрасным способом восстановить сломанный уголок ногтя или добавить немного силы на кончик,

– говорит Кандалек.

А благодаря тому, что ногти намного тоньше и гибче, чем в случае с акриловой технологией, они выглядят более естественными. Поэтому стеклопластиковый маникюр будет интересен прежде всего тем, кто ценит непринужденный натуральный вид.

Кандалек добавляет, что основной проблемой этого маникюра является поиск мастера, который сможет профессионально его сделать, поскольку пока не многие салоны предлагают такое.