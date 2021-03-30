Некоторые простые ошибки в вечерней бьюти-рутине могут особенно негативно повлиять на вашу кожу и мешать ей иметь безупречное состояние. Узнайте о 5 таких вредных привычках.

В течение дня кожу травмируют немало внешних факторов: от солнца до грязи. Поэтому перед сном стоит особое внимание посвящать очищению, питанию и восстановлению дермы. В частности, важно во время уходовых процедур избегать привычек, которые являются потенциально вредными для кожи. Интересная информация: Декоративная косметика портит кожу: правда или миф Вечерние привычки, которые вредят вашей коже Не умываетесь перед сном. Врач – дерматолог Гупер отмечает: "Я не думаю, что вам нужно умываться утром, особенно если ваша кожа чувствительная или сухая, но ночью это абсолютно необходимо". Вода поможет очистить лицо от загрязнений, которые накопились на нем в течение дня и могут спровоцировать появление прыщей и ускорить процессы старения.

Врач – дерматолог Гупер отмечает: "Я не думаю, что вам нужно умываться утром, особенно если ваша кожа чувствительная или сухая, но ночью это абсолютно необходимо". Вода поможет очистить лицо от загрязнений, которые накопились на нем в течение дня и могут спровоцировать появление прыщей и ускорить процессы старения. Отказываетесь от ретиноидов для борьбы с признаками старения. Ретиноиды активизируют восстановление клеток кожи, предотвращают накопление и стимулируют отшелушивание мертвых клеток в фолликулах кожи, ускоряют выработку коллагена, но могут вызвать раздражение. Однако они необходимы для дермы. Дерматологи советуют наносить на кожу очень мало ретиноидов, а в случае шелушения, покраснения или ощущения ожога во время умывания – откажитесь от препарата на некоторое время. View this post on Instagram A post shared by Nikki Cruz (@nikki.cruz) Забываете регулярно наносить ретиноиды. Результат от процедуры будет заметным, если вы будете повторять ее регулярно. Признаки старения будут становиться менее заметными лишь после 12 месяцев использования ретиноидов. Эксперты рекомендуют наносить их ежедневно на переносицу, лоб, а впоследствии и на щеки и подбородок 2 раза в неделю. Важно избегать области кожи вокруг глаз и губ.

Результат от процедуры будет заметным, если вы будете повторять ее регулярно. Признаки старения будут становиться менее заметными лишь после 12 месяцев использования ретиноидов. Эксперты рекомендуют наносить их ежедневно на переносицу, лоб, а впоследствии и на щеки и подбородок 2 раза в неделю. Важно избегать области кожи вокруг глаз и губ. Доверяете неправильным антиоксидантам. Некоторые антиоксиданты лучше всего употреблять утром. Например, витамин С. Согласно обзору, опубликованному в журнале Pharmacognosy Review, свободные радикалы – это вещества, которые атакуют и повреждают здоровые клетки, способствуя развитию болезней во всем организме. Хорошая сыворотка с витамином С может быть дорогой, поэтому не тратьте деньги зря, используя ее перед сном, когда ваша кожа не получит от нее максимальной пользы. Но, если вы планируете принимать антиоксиданты на ночь, нанесите сыворотку, которая содержит ресвератрол. Потому что он дезактивируется под действием солнца и плохо действует по утрам. View this post on Instagram A post shared by Nikki Cruz (@nikki.cruz) Слишком часто используете скраб. Не стоит скрабировать кожу с чрезмерным энтузиазмом. Если вы используете ретиноиды, то использовать эксфолиант следует реже. Ведь вы рискуете обострить раздражение. Достаточно пользоваться скрабом 1 раз в неделю.