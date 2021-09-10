Слід припинити так робити: 5 головних помилок у догляді за волоссям восени

У догляді за волоссям недостатньо лише користуватися дорогими засобами, але й слід робити все правильно. Навіть якщо у вас гарне волосся від природи, то надмірне миття голови, відсутність зволоження й термозахисту може зіпсувати його стан.

Волосся потрібно регулярно зволожувати, живити, захищати та очищувати. Після того, як виберете засоби, які відповідатимуть потребам шевелюри, розчісуватиметесь гребінцем зі широкими зубцями і правильно митимете голову, то переконайтеся, що ви не допускаєте головних помилок в осінньому догляді за локонами.

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Головні помилки у догляді за волоссям

Надмірне миття голови. У будь-яку пору року варто очищувати волосся шампунем не частіше 3 разів на тиждень. Якщо виникає потреба в частішому митті, то спробуйте інколи користуватися сухим шампунем. В іншому випадку надмірне миття голови погіршить стан волосся, а головні убори в холодну пору року обмежать потік кисню до шкіри голови, що призведе до швидкого забруднення пасм.

У будь-яку пору року варто очищувати волосся шампунем не частіше 3 разів на тиждень. Якщо виникає потреба в частішому митті, то спробуйте інколи користуватися сухим шампунем. В іншому випадку надмірне миття голови погіршить стан волосся, а головні убори в холодну пору року обмежать потік кисню до шкіри голови, що призведе до швидкого забруднення пасм. Дозволяєте волоссю мерзнути і намокати. Восени і взимку слід захищати волосся від стрибків температури і дощу. Тому заховайте волосся під верхній одяг або головний убір, коли вийдете на вулицю. Аби запобігти появі посічених кінців, використовуйте спеціальну олію.



Як доглядати за волоссям восени / Фото з інстаграму @taylor_hill

Осіння депресія. Типова сезонна проблема, яка негативно впливає на стан волосся. Через стрес від різкої зміни сезонів волосини починають частіше випадати. Це нормальне явище, причиною якого є раптове зниження рівня жіночого статевого гормону естрогену в крові. Щоб запобігти надмірному випадінню волосся, намагайтеся зберігати спокій, продовжуйте регулярний догляд і харчуйтеся правильно.

Типова сезонна проблема, яка негативно впливає на стан волосся. Через стрес від різкої зміни сезонів волосини починають частіше випадати. Це нормальне явище, причиною якого є раптове зниження рівня жіночого статевого гормону естрогену в крові. Щоб запобігти надмірному випадінню волосся, намагайтеся зберігати спокій, продовжуйте регулярний догляд і харчуйтеся правильно. Дуже часто робите укладку. Восени варто менше піддавати волосся впливу термоприладів. Не нагрівайте прилади для вкладання більше 130 градусів. Також інколи дозволяйте шевелюрі висохнути самостійно, а перед вкладанням використовуйте термозахист, опісля – намастіть кінчики олійкою.



Помилки у догляді за волоссям / Фото з інстаграму @taylor_hill