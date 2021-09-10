Следует прекратить так делать: 5 главных ошибок в уходе за волосами осенью

В уходе за волосами недостаточно только пользоваться дорогими средствами, но и следует делать все правильно. Даже если у вас красивые волосы от природы, то чрезмерное мытье головы, отсутствие увлажнения и термозащиты может испортить их состояние.

Волосы нужно регулярно увлажнять, питать, защищать и очищать. После того, как выберете средства, которые будут отвечать потребностям шевелюры, будете использовать расческу с широкими зубцами и правильно мыть голову, то убедитесь, что вы не допускаете главных ошибок в осеннем уходе за локонами.

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Главные ошибки в уходе за волосами

Чрезмерное мытье головы. В любое время года стоит очищать волосы шампунем не чаще 3 раз в неделю. Если возникает потребность в частом мытье, то попробуйте иногда пользоваться сухим шампунем. В противном случае чрезмерное мытье головы ухудшит состояние волос, а головные уборы в холодное время года ограничат поток кислорода к коже головы, что приведет к быстрому загрязнению прядей.

В любое время года стоит очищать волосы шампунем не чаще 3 раз в неделю. Если возникает потребность в частом мытье, то попробуйте иногда пользоваться сухим шампунем. В противном случае чрезмерное мытье головы ухудшит состояние волос, а головные уборы в холодное время года ограничат поток кислорода к коже головы, что приведет к быстрому загрязнению прядей. Позволяете волосам мерзнуть и намокать. Осенью и зимой следует защищать волосы от скачков температуры и дождя. Поэтому спрячьте волосы под верхнюю одежду или головной убор, когда выйдете на улицу. Чтобы предотвратить появление секущихся концов, используйте специальное масло.



Как ухаживать за волосами осенью / Фото из инстаграма @taylor_hill

Осенняя депрессия. Типичная сезонная проблема, которая негативно влияет на состояние волос. Из-за стресса от резкой смены сезонов волосы начинают чаще выпадать. Это нормальное явление, причиной которого является резкое снижение уровня женского полового гормона эстрогена в крови. Чтобы предотвратить чрезмерное выпадение волос, старайтесь сохранять спокойствие, продолжайте регулярный уход и питайтесь правильно.

Типичная сезонная проблема, которая негативно влияет на состояние волос. Из-за стресса от резкой смены сезонов волосы начинают чаще выпадать. Это нормальное явление, причиной которого является резкое снижение уровня женского полового гормона эстрогена в крови. Чтобы предотвратить чрезмерное выпадение волос, старайтесь сохранять спокойствие, продолжайте регулярный уход и питайтесь правильно. Очень часто делаете укладку. Осенью стоит меньше подвергать волосы воздействию термоприборов. Не нагревайте приборы для укладки больше 130 градусов. Также иногда позволяйте шевелюре высохнуть самостоятельно, а перед укладкой используйте термозащиту, после – мажьте кончики маслом.



Ошибки в уходе за волосами / Фото из инстаграма @taylor_hill