Як позбутися від посічених кінчиків волосся: перевірені поради
Посічені кінці є особливо поширеною б’юті-проблемою в жінок. Вони заважають волоссю мати блискучий і гладкий вигляд. Проте існують декілька дієвих порад і лайфхаків, які допоможуть позбутися від посічених кінців волосся.
Проблемі посічених кінців волосся легше запобігти, аніж потім її вирішити. Але б’юті-редакторка Elle Олена Лисун вирішила зібрати перевірені поради, щоб ви змогли позбутися від посіченості.
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Як позбутися від посічених кінчиків волосся
- Регулярна стрижка кінців волосся. Зріз допомагає освіжити волосини. Якщо ви відтерміновуєте процедуру, роздвоєння волосини "підійматиметься" вище і позбутися від неї буде важче. Тому відвідуйте професіонала, який відстриже лише необхідну частину, адже здорову довжину локонів не варто видаляти.
- Вживайте вітаміни для волосся. Якщо ви хочете уникнути посічення кінців волосся, то дбайте про його стан зсередини. Згідно з результатом дослідження в Німеччині в 2000 році, комбінація L-цистеїну, пантотенової кислоти і екстракту зерен проса покращує ріст волосся у жінок з дифузним випадінням волосин. Такий комплекс речовин повинен бути у вітамінах для зміцнення і росту волосся, яке особливо вимагає додаткового догляду в холодний сезон.
- Наносіть незмивні олії для волосся. Такі б’юті-продукти призначені для "зцілення" посічених кінців. Вони додають волоссю доглянутого і сяючого вигляду. Проте ефекти після них не є довготривалим.
- Спіть на шовковій наволочці. Волосся менше ламатиметься, якщо ви уникатимете сну на жорстких тканинах, які травмують волосяну структуру. Механічні пошкодження найбільше сприяють появі посічених кінців, а постільна білизна з натурального шовку, навпаки, розгладжуватиме і робитиме волосся більш блискучим.
- Акуратно взаємодійте. "Кутикула волосини у кожної людини має приблизно 11 шарів кератинових лусочок. В нижній частині волосяного полотна вона вагомо тонка, а кількість шарів кератинових лусочок мінімальна, місцями їх може взагалі не бути – наприклад, у білявок. Ось чому, якщо після миття посилено тремо пасмами, то легко можемо їх травмувати – у наслідку це стане причиною ламкості і посіченості локонів ", – пояснює спеціалістка по реабілітації волосся і шкіри голови Юлія Селдецька.
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