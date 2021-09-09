Зміна зачіски завжди вдало оновлює образ. Вам у нагоді стане добірка з 3 простих і стильних ідей, які цікаво доповнять будь-яке вбрання і не вимагають багато часу та зусиль на створення.

Не менш цікаво: Афрокучері – тренд осені 2021: модні ідеї, які варто повторити, щоб зробити образ стильним

3 літні укладки для волосся, які варто носити восени 2021

У стилі Блер Волдорф

Ще в епоху популярності молодіжного серіалу "Пліткарка" одна з головних героїнь Блер Волдорф започаткувала культ на обідки. Такий стиль прагли наслідувати модниці з усього світу. Тренд повернув у моду бренд Prada, який випустив колекцію нейлонових та об'ємних аксесуарів. Обідки на волоссі мають унікальний вигляд, урізноманітнюють образ, додають індивідуальності. Навіть Міс Всесвіт Олівія Калпо, а також засновниця б'юті-бренда Chillhouse Сінді Рамірес-Фултон продемонстрували, як цікаво можна включити тенденцію в укладку. Спробуйте й ви.



Укладка з масивним обідком / Фото з інстаграму @cyndiramirez



Ніжний образ з обідком / Фото з інстаграму @oliviaculpo​

Гумки з 90-х

Шовкові гумки для волосся у стилі 90-х допомагають створити недбалий пучок, "мальвінку", роблять будь-яку зачіску більш стильною. Зої Кравіц є однією із прихильниць модних аксесуарів. Укладки зі спеціальними гумками – це золота середина: вони не виглядають надто романтично і не надто зухвало. Моделі Гейлі Бібер і Белла Хадід інколи шовкові гумки носять замість браслета, а в потрібний момент зав'язують ними волосся.



Стильна зачіска з масивною гумкою / Фото з інстаграму @zoeisabellakravitz



Гейлі Бібер зав'язує волосся гумкою / Фото з інстаграму моделі

Симетричні косички

Образ легко стане кокетливим і безтурботним завдяки косичкам. Таку зачіску спробували чи не всі трендсеттери і світові модниці, які відкриті до б'юті-експериментів. Тому вам також варто пригадати цієї осені техніку плетіння косичок: французькі, "риб’ячий хвіст", джгути – вибір за вами. Проте у тренді саме 2 коси, як в супермоделі Лілі Олдрідж, Барбари Палвін, американської співачки Медісон Бір.



Кокетлива зачіска / Фото з інстаграму @lilyaldridge



Модне вкладання волосся / Фото з інстаграму @realbarbarapalvin