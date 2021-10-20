Glossier добавил новый аромат к своим бальзамам для губ Balm Dotcom. Продукт получил название Cookie Butter, которое дословно переводится "Масло из печенья".

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Glossier представил бальзам для губ с ароматом печенья

Новинка из линейки Balm Dotcom доступна в лимитированном объеме. Ранее Glossier уже выпустил такие бальзамы: Original, Mint, Rose, Coconut, Birthday, Cherry, Mango и Berry.

Cookie Butter – тинт с оттенком расплавленной карамели, который придает губам теплого блеска. Бальзаму также присущ оригинальный вкус печенья с корицей. В его составе есть достаточно увлажняющих ингредиентов, таких как: касторовое масло, пчелиный воск и ланолин. Продукт имеет плотную восковую текстуру, что позволяет ему оставаться на губах в течение дня.

Чтобы отпраздновать выход Cookie Butter бьюти-бренд также выпустил лимитированную серию G Cookie Cutter. Ее можно получить бесплатно, если сделать заказ на сумму более 50 долларов, или приобрести отдельно за 5 долларов.

Balm Dotcom Cookie Butter уже доступен на сайте Glossier по цене 12 долларов.

Реакция поклонников

"Будет вкусно!";

"Интересно, будет ли здесь содержание глютена";

"Вы постоянно становитесь лучше";

"Похоже, что запах будет непревзойденным, но по цвету я не уверен";

"Еще никогда ничего так быстро не покупала в своей жизни".



Новый бальзам для губ от Glossier / Фото с инстаграма бренда