Сонячні пасма Жизель Бюндхен: як супермодель зберігає карамельний відтінок волосся

Бразильська супермодель Жизель Бюндхен є володаркою золотої засмаги і волосся з ефектом вигорілого на сонці. Такий відтінок буде актуальним восени 2021 та нагадуватиме про тепле літо. Колорист зірки Бернардо Васконселос відкрив секрет сонячних локонів моделі.

41-річна красуня показала своїй 18-мільйонній аудиторії в інстаграмі красиве селфі зі скуйовдженим густим волоссям, яке зачаровує світлими вкрапленнями. Колір пасм Жизель має такий вигляд, ніби сонячні промені знали, які саме локони залишити карамельними, а яким слід додати більше сяяння.

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Секрет сонячним локонів Жизель Бюндхен

Бернардо Васконселос – колорист, засновник салону BCO в Лондоні. Окрім Жизель Бюндхен, майстер працює з такими відомими супермод елями, як Адріана Ліма, Алессандра Амбросіо та Ізабель Гулар. Бернардо ділиться: "У Бразилії ми робимо щось унікальне для кожного клієнта, тому й результат виходить завжди такий природний. У мене в салоні ви ніколи не побачите геть білявку або чорнявку; натомість побачите різні відтінки через усе волосся, що створюють природний ефект. Ці сонячні пасма здаються природними, сексуальними й невимушеними".

Варто розуміти, що такий невимушений природний колір волосся – це кропітка праця колориста, результат регулярного та правильного догляду. Важливо вибрати професіонала для фарбування волосся, якому ви довірятимете, як Жизель Васконселосу. Адже Бернардо наголошує: "Якщо це не личить до вашої шкіри або типу волосся, я не робитиму цього. Ваше волосся також має відповідати вашому способу життя, тому що важливо зрозуміти, ходите ви до салону щотижня сушити волосся феном чи радше відвідуватимете майстра що півроку. В останньому випадку ми створюємо колір, який тримається довго, але водночас має природний вигляд".



Модний колір волосся на осінь / Фото з інстаграму Жизель Бюндхен

Щодо техніки фарбування волосся від Васконселоса, то він віддає перевагу freehand: застосовує мінімум освітлювача і фарби. Він переконаний, що ці продукти слід наносити на ті ділянки волосся, яким це справді потрібно. Для шевелюри Жизель зірковий колорист вирішив вдатися до одного трюка, аби надати шкірі більше сяйва. Він пофарбував пасма біля обличчя у світліший відтінок.

Коли після фарбування волосся здається занадто жорстким або штучним, воно також додає віку або створює враження, ніби ви занадто старалися, щоб досягти такого ефекту. Волосся буде здоровішим, якщо використовувати менше фольги,

– додає Бернардо Васконселос.



Який відтінок для фарбування волосся обрати / Фото з інстаграму Жизель Бюндхен

Перевага ефекту вигорілого волосся у тому, що його може досягти кожна жінка із будь-яким типом локонів і відтінком шкіри. Васконселос застерігає: "Якщо маєте кучеряве або афро-волосся й водночас занадто світлі кінчики, то ризикуєте втратити кучері. Якщо нанести занадто багато просвітлювача або фарби, то кучерики можуть випрямитися й ви не досягнете бажаного результату". Тому точність нанесення кольору – найважливіше.



Фарбування у стилі вигорілих пасм / Фото з інстаграму Бернардо Васконселоса

За словами Васконселоса, Жизель та інші його клієнтки хочуть мати природний і сяйливий колір волосся, а також прагнуть, аби їхня зачіска зберегла невимушений і привабливий вигляд. "Їм не подобається, коли світлих зон занадто багато, бо це вульгарно; якщо світлі пасма занадто тонкі, то в кінцевому підсумку волосся видається нудним", – каже Бернардо. Щоб досягти потрібного результату, Васконселос рекомендує жінкам звернутися до їхнього майстра із проханням зробити образ із пасмами, ніби поцілованими сонцем, а не вибирати балаяж. "Іноді виходить "суперблонд" і сухе волосся, тому я завжди раджу створювати ефект злегка вигорілих пасом".