Спирт у складі косметики сушить шкіру чи ні: небезпека і користь інгредієнта

Спирт можна зустріти у складі багатьох косметичних продуктів для догляду за шкірою, за волоссям і для створення макіяжу. Проте чимало споживачів переконані в його шкоді та намагаються уникати компоненту. Окрім етилового спирту, складником косметичного продукту також можуть бути інші спирти, які приносять користь дермі.

Не варто ставитися до наявності спирту в косметиці категорично. Адже різновидів спирту існує чимало, тому варто розібратися, яких з них потрібно уникати, а на які, навпаки, звернути увагу.

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Чи правда, що спирт у складі косметики сушить шкіру

Етанол як складник косметики позначають просто alcohol, він є доволі шкідливим. Його додають у засоби для догляду за жирною шкірою, бо етиловому спирту властиво розчиняти залишки шкірного себуму і підсушувати запалення.

Не дивлячись на потрібні властивості, етанол агресивно впливає на шкіру: він сприяє випаровуванню вологи з її поверхні, провокує відчуття стягнутості та руйнує природний захисний бар'єр. Таким чином дерма стає більш жирною, пори розширюються і виникають нові запалення.

Схожі функції є й в інших простих спиртах – ізопропіловому і денатурованому. Тому їх також потрібно уникати у складі косметичних продуктів власникам будь-якого типу шкіри, бо вони здатні приносити лише шкоду. Додамо, що етанол необхідний в концентрації не менше 70 відсотків лише у складі антисептиків для рук.



Як спирт шкодить шкірі / Фото з інстаграму @lauren.vandie

Інші ж речовини називають "жирними спиртами". Вони відрізняються від класичного уявлення про спирти: є густими, соскоподібними і не мають характерного різкого запаху. Серед причин, за які б'юті-виробники цінують жирні спирти, слід виокремити: забезпечення засобам в'язкості, приємну консистенцію, здатність стабілізувати формулу, дозволяючи активним речовинам зберігати свої корисні властивості.

До жирних спиртів належать бегениловий (behenyl alcohol), каприловий (сaprylic alcohol), цетеариловий (cetearyl alcohol), цетиловий (сetyl alcohol), децильний (decyl alcohol), лауриловий (lauryl alcohol). Косметикою, яка містить перелічені компоненти, можна використовувати для різних типів шкіри. Ці спирти м'яко діють на дерму та ефективно сприяють її зволоженню.

Проте не забувайте про індивідуальну реакцію шкіри. Якщо ви плануєте вперше скористатися косметичним засобом із вмістом жирних спиртів, то спочатку нанесіть його на невелику ділянку шкіри. У випадку відсутності будь-якої реакції, сміливо застосовуйте б'юті-продукт.