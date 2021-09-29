Спирт в составе косметики сушит кожу или нет: опасность и польза ингредиента

Спирт можно встретить в составе многих косметических продуктов для ухода за кожей, за волосами и для создания макияжа. Однако многие потребители убеждены в его вреде и стараются избегать компонента. Кроме этилового спирта, составляющей косметического продукта также могут быть другие спирты, которые приносят пользу дерме.

Не стоит относиться к наличию спирта в косметике категорически. Ведь разновидностей спирта существует немало, поэтому стоит разобраться, каких из них нужно избегать, а на какие, наоборот, обратить внимание.

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Правда ли, что спирт в составе косметики сушит кожу

Этанол как составляющая косметики обозначают просто alcohol, он является довольно вредным. Его добавляют в средства для ухода за жирной кожей, потому что этиловому спирту свойственно растворять остатки кожного себума и подсушивать воспаление.

Не смотря на нужные свойства, этанол агрессивно воздействует на кожу: он способствует испарению влаги с ее поверхности, провоцирует стянутость и разрушает естественный защитный барьер. Таким образом дерма становится более жирной, поры расширяются и возникают новые воспаления.

Похожие функции есть и у других простых спиртов – изопропиловом и денатурированном. Поэтому их также нужно избегать в составе косметических продуктов обладателям любого типа кожи, потому что они способны приносить только вред. Добавим, что этанол необходим в концентрации не менее 70 процентов лишь в составе антисептиков для рук.



Как спирт вредит коже / Фото из инстаграма @lauren.vandie

Другие же вещества называют "жирными спиртами". Они отличаются от классического представления о спиртах: являются густыми, сосцевидными и не имеют характерного резкого запаха. Среди причин, из-за которых бьюти-производители ценят жирные спирты, следует выделить: обеспечение средствам вязкости, приятную консистенцию, способность стабилизировать формулу, позволяя активным веществам сохранять свои полезные свойства.

К жирным спиртам относятся бегениловий (behenyl alcohol), каприловый (сaprylic alcohol), цетеариловый (cetearyl alcohol), цетиловый (сetyl alcohol), децильний (decyl alcohol), лауриловий (lauryl alcohol). Косметику, содержащей перечисленные компоненты, можно использовать для разных типов кожи. Эти спирты мягко действуют на дерму и эффективно способствуют ее увлажнению.

Однако не забывайте об индивидуальной реакции кожи. Если вы планируете впервые воспользоваться косметическим средством с содержанием жирных спиртов, то сначала нанесите его на небольшой участок кожи. В случае отсутствия какой-либо реакции, смело применяйте бьюти-продукт.