З цього складається ваш макіяж: список інгредієнтів, з яких виготовляють косметику

Косметика міцно закріпилася в сучасному суспільстві. За допомогою макіяжу можна підкреслити свої переваги та приховати недоліки. Часто виникають запитання щодо того, які інгредієнти використовують для виробництва косметики.
Звісно компоненти будь-якої косметики залежать від її виробника, а також від типу та призначення. Проте є перелік інгредієнтів, які переважно використовують у всіх косметичних засобах.
До речі Надихнула б'юті-рутина під час пандемії: Сіара анонсувала запуск власного косметичного бренда
Туш для вій
Використовується 5 основних інгредієнтів:
- Масла. Більшість з них містять кунжутну, мінеральну або евкаліптову олії. Також може бути лляна, рицинова та ланолінова. Олії допомагають туші прилипати до щіточки, а потім до вій. Масла також допомагають запобігти скупченню.
- Віск. Туш містить пальмовий віск, парафін, бджолиний або карнаубський віск. Вони особливо корисні у водостійких тушах.
- Консерванти. Зокрема, містить гуанін та багато інших стабілізуючих хімікатів.
- Барвники. Чорна туш забарвлена смолою, вугіллям, золою та оксидами заліза. Коричнева – хімічними смолами, корою дерев та штучними барвниками. А зелена, червона, синя тощо містять інші штучні барвники.
- Вода. Вона використовується як основа для інших інгредієнтів, але в деяких виробничих процесах вода не потрібна.
Туш для вій / Фото pexels
Тональна основа
- Оксид цинку. Це мінерал, який сприятливо діє як антиоксидант. Оксид цинку не є хімічною речовиною.
- Оксид титану – мінерал, який допомагає відбивати сонце та захищати шкіру, поглинаючи УФ-випромінювання.
- Ретинілпальмітат – ефірна форма вітаміну А. Він допомагає стимулювати шкіру для кращого зовнішнього вигляду.
- Оксихлорид вісмуту – мінерал, стійкий до сонця та води. Крім того, він допомагає надати шкірі сяючий та здоровий вигляд.
- Токоферилацетат. Містить вітамін Е, який захищає від старіння та шкідливих факторів навколишнього середовища. Також він корисний для чутливої шкіри.
Тональна основа / Фото pexels
Цікаво Наліпки для обличчя у стилі серіалу "Ейфорія": якою вийшла нова лінійка від Face Lace
Помада, блиск для губ
Помада містить:
- 3 типи воску – карнаубський, канделільський та бджолиний.
- Рицинову, мінеральну та ланолінову олії.
- Масло какао.
- Барвники: оксихлорид вісмуту, фіолетовий марганець, діоксид титану, червоні барвники D&C та оранжеві D&C.
- Консерванти.
Помада / Фото pexels
Блиск для губ містить: вазелін, слюда, карнаубський та бджолиний віск, парабени, які є синтетичними консервантами, оксиди заліза та титану, які є барвниками. Він також містить кармін, ще один синтетичний консервант, що походить від кошенільних комах. Також використовуються різні олії, такі як рицинова, олія вітаміну Е, мінеральна та олія жожоба.
Блиски для губ / Фото pexels
Коректор
Найбільше використовують тальк, олія макадамії та мелені слюда. Іноді застосовують масло дерева ши та оксид титану, а також інші хімічні речовини, вітаміни та мінерали.
Коректор / Фото pexels
Лак
Головним інгредієнтом є нітроцелюлоза, вона ж нітрат целюлози. Це легкозаймистий матеріал, який утримує разом інші речовини, а саме:
- плівкоутворювачі;
- розчинники;
- смоли та пластифікатори;
- барвники.
Лак для нігтів / Фото pexels
Читайте також Особлива історія червоної помади: 18 цікавих фактів і цитат від світових красунь усіх часів
Тіні для повік
- Наповнювачі – це тальк або слюда.
- Зв’язуючі речовини, цинк і магній, які допомагають тіням схопитися до шкіри.
- Консерванти, гліколь або токоферол. Їх використовують для того, щоб косметика не псувалася та довше була придатною для використання.
Тіні для повік / Фото pexels