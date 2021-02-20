З цього складається ваш макіяж: список інгредієнтів, з яких виготовляють косметику

20 лютого 2021 , 06:20
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Джерело:

Bleu Bloom

Косметика міцно закріпилася в сучасному суспільстві. За допомогою макіяжу можна підкреслити свої переваги та приховати недоліки. Часто виникають запитання щодо того, які інгредієнти використовують для виробництва косметики.

Звісно компоненти будь-якої косметики залежать від її виробника, а також від типу та призначення. Проте є перелік інгредієнтів, які переважно використовують у всіх косметичних засобах.

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Туш для вій

Використовується 5 основних інгредієнтів:

  • Масла. Більшість з них містять кунжутну, мінеральну або евкаліптову олії. Також може бути лляна, рицинова та ланолінова. Олії допомагають туші прилипати до щіточки, а потім до вій. Масла також допомагають запобігти скупченню.
  • Віск. Туш містить пальмовий віск, парафін, бджолиний або карнаубський віск. Вони особливо корисні у водостійких тушах.
  • Консерванти. Зокрема, містить гуанін та багато інших стабілізуючих хімікатів.
  • Барвники. Чорна туш забарвлена ​​смолою, вугіллям, золою та оксидами заліза. Коричнева – ​​хімічними смолами, корою дерев та штучними барвниками. А зелена, червона, синя тощо містять інші штучні барвники.
  • Вода. Вона використовується як основа для інших інгредієнтів, але в деяких виробничих процесах вода не потрібна.


Туш для вій / Фото pexels

Тональна основа

  • Оксид цинку. Це мінерал, який сприятливо діє як антиоксидант. Оксид цинку не є хімічною речовиною.
  • Оксид титану – мінерал, який допомагає відбивати сонце та захищати шкіру, поглинаючи УФ-випромінювання.
  • Ретинілпальмітат – ефірна форма вітаміну А. Він допомагає стимулювати шкіру для кращого зовнішнього вигляду.
  • Оксихлорид вісмуту – мінерал, стійкий до сонця та води. Крім того, він допомагає надати шкірі сяючий та здоровий вигляд.
  • Токоферилацетат. Містить вітамін Е, який захищає від старіння та шкідливих факторів навколишнього середовища. Також він корисний для чутливої шкіри.


Тональна основа / Фото pexels

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Помада, блиск для губ

Помада містить:

  • 3 типи воску – карнаубський, канделільський та бджолиний.
  • Рицинову, мінеральну та ланолінову олії.
  • Масло какао.
  • Барвники: оксихлорид вісмуту, фіолетовий марганець, діоксид титану, червоні барвники D&C та оранжеві D&C.
  • Консерванти.


Помада / Фото pexels

Блиск для губ містить: вазелін, слюда, карнаубський та бджолиний віск, парабени, які є синтетичними консервантами, оксиди заліза та титану, які є барвниками. Він також містить кармін, ще один синтетичний консервант, що походить від кошенільних комах. Також використовуються різні олії, такі як рицинова, олія вітаміну Е, мінеральна та олія жожоба.


Блиски для губ / Фото pexels

Коректор

Найбільше використовують тальк, олія макадамії та мелені слюда. Іноді застосовують масло дерева ши та оксид титану, а також інші хімічні речовини, вітаміни та мінерали.


Коректор / Фото pexels

Лак

Головним інгредієнтом є нітроцелюлоза, вона ж нітрат целюлози. Це легкозаймистий матеріал, який утримує разом інші речовини, а саме:

  • плівкоутворювачі;
  • розчинники;
  • смоли та пластифікатори;
  • барвники.


Лак для нігтів / Фото pexels

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Тіні для повік

  • Наповнювачі – це тальк або слюда.
  • Зв’язуючі речовини, цинк і магній, які допомагають тіням схопитися до шкіри.
  • Консерванти, гліколь або токоферол. Їх використовують для того, щоб косметика не псувалася та довше була придатною для використання.


Тіні для повік / Фото pexels