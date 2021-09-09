Якщо дізнатися, які є універсальні кольори для фарбування шевелюри, то більше не доведеться хвилюватися через те, що зміни іміджу зможуть його зіпсувати. Тому вибирайте з 5 кольорів той, який вам сподобався найбільше, і сміливо записуйтеся до колориста.

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5 відтінків волосся, які підходять всім

Золотистий шоколад

Модний колір поєднує в собі холодний шоколад із теплими вкрапленнями золота. Мікс теплого і холодного відтінків можуть спробувати як світлошкірі, так і темношкірі дівчата. Із волоссям кольору золотистого каштану риси обличчя набудуть вишуканого, чуттєвого й яскравого вигляду.



Звабливий образ / Фото з інстаграму @oliviaculpo

Темно-русявий

Перевага палітри русявого кольору в її багатстві та універсальності. Таке фарбування підійде будь-якій жінці, підкреслить переваги її зовнішності та не акцентуватиме на недоліках. Аби урізноманітни русяві локони, можна додати їм золотистих або попелястих відблисків. Варто знати, що темно-русявий краще не пробувати на сухому й пошкодженому волосся. Адже у такому випадку ви ризикуєте отримати тьмяний і нудний результат.



Гейлі Бібер показує модний колір волосся / Фото з інстаграму @ckaedingcolor

Теплий "блонд"

Якщо біляві пасма – це ваша мрія, але ви сумніваєтеся, що оновлення образу матиме неприродний вигляд, то віддайте перевагу неймовірно красивому теплому "блонду" зі сонячним медовим підтоном. Теплі світлі локони завжди виглядатимуть натурально та увиразнюватимуть риси обличчя.



Білявки виглядають спокусливо / Фото з інстаграму @juliastegner​

Капучіно

Цей відтінок можна назвати "ароматним". Адже на волоссі він нагадує суміш кави з молоком, а поєднання золотистого, бежевого, горіхового, перламутрового та інших тонів забезпечують універсальність такому фарбуванню. З відтінком "капучіно" на волоссі імідж дівчат як з теплим, так і з холодним кольоротипом стане ефектнішим і спокусливим.



Особливий шик / Фото з інстаграму @addisonraee​

Горіховий

Модниці з усього світу вибирають горіховий колір волосся, бо він приємно вражає свою натуральністю та властивістю візуально омолоджувати обличчя. Проте потрібно вибрати правильний відтінок для фарбування: світлий горіх – для зеленооких та карооких жінок, більш глибокий відтінок з каштановим відливом підійде власницям темних очей і фарфорової шкіри, а золотистий горіх варто вибирати дівчатам із темнішими відтінками шкіри або темно-карими очима.



Колір волосся, який вибирають моделі / Фото з інстаграму @gigihadid