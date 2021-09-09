Если узнать, какие есть универсальные цвета для окраски шевелюры, то больше не придется волноваться из-за того, что изменения имиджа могут его испортить. Поэтому выбирайте из 5 цветов тот, который вам понравился больше всего, и смело записывайтесь к колористу.

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5 оттенков волос, которые подходят всем

Золотистый шоколад

Модный цвет сочетает в себе холодный шоколад с теплыми вкраплениями золота. Микс теплого и холодного оттенков могут попробовать как светлокожие, так и темнокожие девушки. С волосами цвета золотистого каштана черты лица приобретут изысканный, чувственный и яркий вид.



Обольстительный образ / Фото из инстаграма @oliviaculpo

Темно-русый

Преимущество палитры русого цвета в ее богатстве и универсальности. Такая окраска подойдет любой женщине, подчеркнет достоинства ее внешности и не будет акцентировать на недостатках. Чтобы разнообразить русые локоны, можно добавить им золотистых или пепельных бликов. Стоит знать, что темно-русый лучше не пробовать на сухих и поврежденных волосах. Ведь в таком случае вы рискуете получить тусклый и скучный результат.



Хейли Бибер показывает модный цвет волос / Фото из инстаграма @ckaedingcolor

Теплый "блонд"

Если белокурые пряди – это ваша мечта, но вы сомневаетесь, что обновление образа будет иметь неестественный вид, то отдайте предпочтение невероятно красивому теплому "блонду" с солнечным медовым подтоном. Теплые светлые локоны всегда будут выглядеть натурально и делать выразительными черты лица.



Блондинки выглядят соблазнительно / Фото из инстаграма @juliastegner

Капучино

Этот оттенок можно назвать "ароматным". Ведь на волосах он напоминает смесь кофе с молоком, а сочетание золотистого, бежевого, орехового, перламутрового и других сигналов обеспечивают универсальность такой окраске. С оттенком "капучино" на волосах имидж девушек как с теплым, так и с холодным цветотипом станет эффектным и соблазнительным.



Особый шик / Фото из инстаграма @addisonraee

Ореховый

Модницы со всего мира выбирают ореховый цвет волос, потому что он приятно поражает своей натуральностью и свойством визуально омолаживать лицо. Однако нужно выбрать правильный оттенок для окраски: светлый орех – для зеленоглазых и кареглазых женщин, более глубокий оттенок с каштановым отливом подойдет обладательницам темных глаз и фарфоровой кожи, а золотистый орех стоит выбирать девушкам с темными оттенками кожи или темно-карими глазами.



Цвет волос, который выбирают модели / Фото из инстаграма @gigihadid