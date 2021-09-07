Восени не варто приховувати відрослі корені під головними уборами. З новим кольором волосся можна сміливо підкорювати світ у будь-яку пору року. Вибирайте той відтінок чи техніку, яка вам до вподоби, і записуйтеся до колориста.

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Модні відтінки для фарбування волосся восени 2021

Світлі передні пасма

Після взаємодії з літнім сонцем волосся вже має вигорілий ефект. Зробити образ більш ефектним можна за допомогою світлих відблисків на пасмах біля обличчя, які матимуть натуральний вигляд. Якщо навесні та влітку цього року в тренді були контрастні передні пасма, то восени актуальною стала більш природна варіація тренда – обрамлення повинно бути лише на кілька тонів світлішим від основної частини волосся, щоб привернути увагу до звабливого погляду.



Модне фарбування волосся / Фото з інстаграму @addisonraee

Медовий і пшеничний "блонд"

Платиновий "блонд" виходить з моди. Аби волосся мало стильний вигляд, варто пофарбувати його в сонячний відтінок – медовий, пшеничний чи карамельний. Якщо ви власниця світло-русявого природного кольору локонів, то трендовий "блонд" не контрастуватиме з натуральним відтінком волосся, що продовжить ефект фарбування "щойно зі салону".



Цікавий варіант фарбування / Фото з інстаграму @just.a.krisbian

Мідний і червоний

Гарячі відтінки волосся повільно ставали трендовими ще з минулого року, але восени 2021 вони будуть на піку популярності. Перевагою кольору є ідеальне поєднання тепла й глибини, яке є в його напівтонах. Порадьтеся з майстром, який варіант вашому типу зовнішності підійде найбільше: каштановий з мідними відблискам чи яскраві пасма вогняно-червоних тонів.



Звабливий вигляд шевелюри / Фото з інстаграму @zoeydeutch​

Молочний шоколад

Ті, хто не наважуються на кардинальні зміни, але прагнуть оновити імідж, варто спробувати шоколадний відтінок у фарбуванні волосся. Аби досягти бажаного глянцевого ефекту, попросіть колориста вибрати базу середнього коричневого кольору, а потім додати тонкі пасма золотисто-бронзових відблисків для теплого сяйва. Важливо, аби відблиски не перекривали основний колір.



Осінні зміни іміджу / Фото з інстаграму @eizagonzalez​

Свіжий м'ятний

Рожевим кольором шевелюри вже нікого не здивуєш. Проте для особливо експериментальних красунь з'явився новий hair-тренд – нетиповий м'ятний. Світлий пастельний відтінок матиме цікавий та оригінальний вигляд на волоссі. Нова зачіска буде особливо ефектною у поєднанні з нейтральними затишними светрами. Аби під час фарбування зберегти чистоту відтінку, наносіть його лише на заздалегідь освітлене волосся.



Сміливе фарбування волосся / Фото з інстаграму @itsdiegotime_

Яскраві графічні кінці

Плавне омбре замінив чіткий яскравий перехід. Яскрава фарбування – це не завжди про підлітків і бунтарський душ. В осінньому сезоні кислотні відтінки будуть трендовими. У будь-якому випадку яскраві кінці завжди можна відстригти без значної втрати довжини волосся.



Рожевий – для всіх /Фото з інстаграму @privetsasha