Стиліст із зачісок Кріс Епплтон зробив Кім Кардашян укладку з ефектом мокрого волосся для Met Gala 2019. Відтоді зачіска стала трендовою серед модниць з усього світу. Адже на літо це однин із найбільш зручних і швидких варіантів вкладання волосся, який можна повторити навіть на шевелюрі не першої свіжості, а на 2 – 3 день після миття голови.

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Як зробити укладку з ефектом мокрого волосся

Використовуйте воду. Починайте створення ефекту мокрого волосся зі зволоження водою. Даффі зазначає, що обприскування пасм водою формує ідеальну текстуру зачіски, зберігає здоров'я і красу локонів влітку. Вода володіє властивістю наповнювати волосини зсередини, тому вони вбиратимуть менше стайлінгових засобів, що захистить їх від пошкодження.

Починайте створення ефекту мокрого волосся зі зволоження водою. Даффі зазначає, що обприскування пасм водою формує ідеальну текстуру зачіски, зберігає здоров'я і красу локонів влітку. Вода володіє властивістю наповнювати волосини зсередини, тому вони вбиратимуть менше стайлінгових засобів, що захистить їх від пошкодження. Скористайтеся сироваткою або лосьйоном. Для кондиціонування волосся нанесіть на нього живильну сироватку, лосьйон, мус або інший незмивний спеціальний б'юті-продукт. Таким чином вдасться створити на поверхні волосин тонку плівку, яка утримуватиме вологу, а також пасма матимуть жирний вигляд. Засіб при цьому загладжує лусочки волосся, чим надає йому вологого вигляду, але воно насправді таким не є. Даффі створює текстуру пасм, використовуючи сироватку. Щоб отримати ефектний результат, стиліст використовує шпильки і тонкий гребінець зі широкими зубцями.

Нанесіть на волосся спрей для фіксації. Даффі радить віддавати перевагу містам, які фіксують волосся, а не лакам, що можуть склеювати волосся. Ви повинні отримати легкі вологі та рухливі локони, а не щільні та склеєні. Розпиліть міст по шевелюрі та швидко сформуйте локони.

Даффі радить віддавати перевагу містам, які фіксують волосся, а не лакам, що можуть склеювати волосся. Ви повинні отримати легкі вологі та рухливі локони, а не щільні та склеєні. Розпиліть міст по шевелюрі та швидко сформуйте локони. Накрутіть локони. На цьому етапі не слід вдаватися до термоприладів для накручування пасм. Просто закручуйте їх пальцями в невеликі джгути. Намагайтеся працювати оперативно, щоб міст не встиг висохнути.

На цьому етапі не слід вдаватися до термоприладів для накручування пасм. Просто закручуйте їх пальцями в невеликі джгути. Намагайтеся працювати оперативно, щоб міст не встиг висохнути. Користуйтеся дифузором. Нагадаємо, що волосся повинне лише здаватися вологим, але не бути таким. Тому висушіть його за допомогою насадки-дифузора на фен. Не використовуйте при цьому гребінця, просто пропускайте через пасма тепло. Завдяки дифузору волосся рівномірно висохне, а завдяки нанесеному попередньо мусу, буде здаватися вологими.

Нагадаємо, що волосся повинне лише здаватися вологим, але не бути таким. Тому висушіть його за допомогою насадки-дифузора на фен. Не використовуйте при цьому гребінця, просто пропускайте через пасма тепло. Завдяки дифузору волосся рівномірно висохне, а завдяки нанесеному попередньо мусу, буде здаватися вологими. Правильно укладіть локони. Стиліст рекомендує тримати волосся якомога далі від обличчя. Аби красиво виділити вилиці та лінію підборіддя, приберіть baby hair з передньої лінії росту волосся. Якщо вкласти всі пасма назад, то ви отримаєте стильний результат у вигляді зачіски, яка викликає враження, що ви щойно вийшли з піни морської. Проте також можна вкласти волосся на один бік: розділіть шевелюру чітким бічним проділом, орієнтуючись на вигин брів.

Застосуйте спрей сильної фіксації, щоб закріпити ефект вологи. Даффі наголошує, що на зачіску потрібно розпилити ще трохи фіксуючого спрею, щоб вона не здавалася розпатланою чи неохайною, що легко може трапитися під час літньої спеки. Альтернативою спрею можуть слугувати віск або глина для волосся.

Цікаво, що підходи до створення укладки з ефектом мокрого волосся у Кріса Епплтона і Даффі відрізняються. Адже Кріс використовує прилад для накручування пасм, щоб на завершальному етапі додати кілька локонів. Однак він не накручує всю довжину волосся, а лише окремі пасма.

Дивіться, як Кріс Епплтон повторює укладку в стилі Кім Кардашян: