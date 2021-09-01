На інстаграм-сторінці Каміли майже 60 мільйонів підписників. Зірка обожнює пробувати різноманітні б’юті-тренди: 2 косички на передніх пасмах, baby hair, монохромний мейк-ап та інші. Над макіяжем співачки зазвичай працює зірковий візажист Патрік Та, тому він у неї завжди трендовий.

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Нагадаємо, що восени 2021 в моді яскраві акценти в макіяжі та рожевий відтінок. Патрік Та зробив 3 варіанти макіяжу для Каміли Кабелло у стилі останніх тенденцій. Тому надихайтеся ідеями осіннього мейк-апу від зірки і сміливо повторюйте їх на своєму обличчі.

Стильний макіяж на осінь від Каміли Кабелло

Арт-стрілки

Раніше такий б'юті-тренд демонструвала Джіджі Хадід. Проте він залишається актуальним і восени в більш яскравій інтерпретації. Відомий візажист Патрік Та, який працює з Меган Фокс, сестрами Хадід, Шей Мітчелл та іншими знаменитостями, підкреслив карі очі та кольоротип шкіри Каміли Кабелло стрілками неоново-червоного відтінку. Якщо ви власниця світлої шкіри, очей і волосся, то використайте для створення арт-стрілок білий лайнер.



Яскраві акценти в макіяжі / Фото з інстаграму Патріка Та

Рожеві мазки

Рожевий в осінньому макіяжі цього року замінятиме чорний. На показі Versace моделі продемонстрували графічний мейк-ап із товстими рожевими стрілками. Також восени в моді будуть екстравагантні та яскраві акценти у макіяжі. Патрік Та поєднав 2 б'юті-тренди в одному макіяжі Каміли Кабелло. Окрім оригінальної стрілки на зовнішніх кутиках очей, візажист додав на яблучка щік співачки ніжний свіжий відтінок рум'ян і намалював губи рожевим блиском.



Рожеві відтінки / Фото з інстаграму Патріка Та

Чорні стрілки у поєднанні з baby hair

Наступний макіяж Каміли Кабелло підійде для осінньої вечірки. Патрік зробив акцент на ефектному мейк-апі очей за допомогою довгої чорної стрілки, тілесних тіней на рухомій повіці та затемненої складки. Над зачіскою і створенням baby hair працював стиліст Дімітріс Джіаннетос. В такому б'юті-образі Каміла подалася на прем'єру нової "Попелюшки".



Вечірній образ / Фото з інстаграму Патріка Та