Прості, але ефективні поради можуть покращити стан волосся. Спробуйте належним чином доглядати корені, не сушити надто мокрі пасма та ще кілька трюків і будете приємно вражені результатом.
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5 поширених помилок під час вкладання волосся
- Сушите дуже мокре волосся. Використовувати фен для висушування волосся слід лише після того, як вона трішки підсохло природних шляхом. Якщо у вас обмаль часу, то акуратно відтисніть воду з локонів рушником, не "тріть" шевелюру, аби не травмувати структуру волосин. Згодом вам буде легше вкладати локони. А висушування надто мокрого волосся може спричинити втрату об'єму та ефект "прилизаності".
- Мало уваги кореням. Корені волосся не варто чіпати лише під час нанесення масок і кондиціонерів. Натомість сміливо використовуйте засоби для прикореневого об'єму. Аби зачіска мала об'ємний вигляд, нанесіть згаданий засіб на корені волосся, ретельно розподіліть, починайте сушити локони, опустивши голову вниз, або в потрібний момент піднімайте їх спеціальною щіткою для вкладання. Після висушування і надання кореням об’єму робіть укладку по загальній довжині.
Помилки, які погіршують стан волосся / Фото з інстаграму @taylranne
- Не використовуєте термозахист. Навіть у тому випадку, коли виробники фена чи стайлера наголошують на їхній безпеці для волосся, обов'язково вирисовуйте термозахист. Адже трішки підвищені температури пришвидшують випаровування вологи з волосся, чим сприяють його сухості і ламкості. А відсутність захисту від термоприладів для укладки призведе до тьмяності, ламкості та випадіння волосин.
- Нехтуєте насадкою для фена. Спеціальні вузькі насадки для фена призначені концентрувати потік повітря на окремі пасма, чим пришвидшують і полегшують процес висушування. Зокрема, від "пушка" на волоссі така насадка також допомагає позбутися.
Як правильно вкладати локони / Фото з інстаграму @taylranne
- Не дозволяєте волоссю охолонути. Через дію високої температури внаслідок використання фена, плойки чи випрямляча пасма стають пластичними і змінюють свою форму. Аби зберегти бажану форму, потрібно давати волоссю час, щоб охолонути. Якщо не дотримуватися цього правила, то всі зусилля зробити красиву укладку будуть марними. Якщо ви вкладаєте шевелюру феном, то завершуйте процес обробленням холодним повітрям, аби зупинити випаровування вологи з поверхні локонів та надати їм блискучого вигляду.