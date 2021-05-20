Зробити волосся блискучим не так важко. У нагоді стануть практичні, ефективні та дієві поради.
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Як зробити волосся блискучим
- Правильно використовуйте фен. Неправильне сушіння волосся може викликати тьмяність. Якщо використовувати надто широку насадку або напрямляти повітря хаотично, то лусочки волосин залишаться у різних боках, тому шевелюра матиме матовий вигляд. У випадку використання вузької насадки потік повітря повинен бути щільним, напрямленим чітко. Також сушіть волосся, тримаючи насадку по напряму вниз: від коренів – до кінців. Завершуйте процедуру холодним повітрям.
- Кокосова олія. Щоб надати волосся блиску, приготуйте маску: розігрійте кокосову олію на паровій бані і нанесіть теплу рідину на волосся. Аби процедура була ефективнішою, обгорніть волосся харчовою плівкою. Потім ретельно вимийте локони зі шампунем.
- Маска з авокадо. Плід багатий на вітаміни і цілющі олії. Рецепт маски для волосся від Дженніфер Лопес: стигле авокадо розімніть виделкою, додайте декілька крапель лимонного соку і рівномірно розподіліть суміш по всій довжині волосся.
- Ополіскування пивом. Для цього чисте вологе волосся сполосніть в "живому" світлому пиві. Щоб опісля не з'явилося специфічного запаху, нанесіть на шевелюру кондиціонер. Пиво не лише надає пасмам блиск, але й живить їх завдяки багатому вмісту дріжджів.
- Сік лимону. Дівчатам зі сухим волоссям такий спосіб не підійде. Всі інші можуть наносити сік з лимона по довжині волосся, залишати його на 10 – 15 хвилин, змивати і зачаровуватися блиском.
- Маска зі желатину. Якщо ламінувати волосся желатином важко, то надати йому блиск цілком реально. Розведіть 3 столові ложки желатину 4 ложками кип'яченої води. Покладіть рідину на парову баню і легенько перемішуйте, допоки желатин повністю не розчиниться. Дайте масці охолонути, а потім наносіть на волосся на 40 хвилин і ретельно змийте залишки опісля.
- Ополіскування кропивою. "Бабусин" метод: суху кропиву, яку можна придбати у будь-якій аптеці, залийте кип'ятком, залиште настоюватися і ополіскуйте розчином волосся після миття.
- Настій базиліку. Приправою можна замінити кондиціонер для шевелюри. Для цього залийте 2 столові ложки базиліку кип’ятком, залиште охолонути, ополіскуйте волосся після миття.
- Додавайте аспірин в шампунь. Рецепт для блиску волосся від Дженніфер Еністон: змішуйте шампунь для волосся з 2 таблетками аспірину, подрібненими в порошок.
- Спрей для блиску волосся. Щоб стовідсотково отримати блискучі локони, як у зірок на червоній доріжці, бризкайте на них спеціальним спреєм.