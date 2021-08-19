Чи не кожна жінка хоче мати красиво промальовані м'язи. Зокрема, якщо у вас повільний обмін речовин – ви швидко і легко набираєте зайву вагу – скористайтеся корисними порадами від експертів.

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5 правил для тих, хто хоче мати рельєфні м'язи

Аби пришвидшити метаболізм, а організм зміг самостійно проводити необхідні процеси, потрібно мати сильну м'язову масу. Адже м'язи вимагають багато енергії та споживають велику кількість калорій. Якщо у вас недостатньо м'язової маси, то варто розуміти, що сушка тіла допоможе лише зменшити об'єми, але чітких і красивих ліній ви не побачите. Порада: почніть витрачати більше часу на силові та аеробні тренування. Не забувайте, що фізичні навантаження повинні бути регулярними. Витрачаєте щодня більше калорій, ніж споживаєте – помічаєте результат.



Рельєфне тіло / Фото з інстаграму @jelena.marija

Також не можна різко зменшувати кількість вуглеводів в організмі, аби не спричинити їхнього дефіциту. Все слід робити поетапно. Перші декілька тижнів зменшуйте кількість на 2 – 3 грами на 1 кілограм ваги. Споживайте складні вуглеводи: коричневий рис, макарони твердих сортів, вівсянку (не швидкого приготування), гречку, квасолю. Солодощі та фрукти містять прості вуглеводи, тому їх слід вживати в першій половині дня маленькими порціями. Дієтологи зазначають, що правильний раціон для сушки складається із 50 – 60 відсотків вуглеводів, 30 – 40 відсотків білків і 10 відсотків жирів.

Пам'ятайте, що м'язи стануть рельєфними, якщо ви харчуватиметеся меншими порціями, але частіше. Щодня повинно бути 5 – 6 прийомів їжі. Останній – не пізніше 2 – 3 годин до сну. Також необхідно вживати багато води, щоб пришвидшити процес обміну речовин.



Дієта для сушки тіла / Фото з інстаграму @jelena.marija

Під час сушки відмовтеся від солодкого, мучного, копченого, смаженого, консервованого. Натомість поповніть раціон овочами (віддавайте перевагу зеленим): вони забезпечать організм корисними мікроелементами. Чудовими джерелами білка є яловичина, нежирна риба, курячі грудки, знежирені молочні продукти і яєчний білок. Проте жири слід мінімізували, але не виключити повністю. Адже вони необхідні для здорового метаболізму. Аби підтримувати жировий баланс, включіть у своє меню кокосову, лляну, кукурудзяну й інші легкі рослинні олії в невеликій кількості.