Едва ли не каждая женщина хочет иметь красиво прорисованные мышцы. В частности, если у вас медленный обмен веществ – вы быстро и легко набираете лишний вес – воспользуйтесь полезными советами от экспертов.

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5 правил для тех, кто хочет иметь рельефные мышцы

Чтобы ускорить метаболизм, а организм смог самостоятельно проводить необходимые процессы, нужно иметь сильную мышечную массу. Ведь мышцы требуют много энергии и потребляют большое количество калорий. Если у вас недостаточно мышечной массы, то стоит понимать, что сушка тела поможет лишь уменьшить объемы, но четких и красивых линий вы не увидите. Совет: начните тратить больше времени на силовые и аэробные тренировки. Не забывайте, что физические нагрузки должны быть регулярными. Тратите ежедневно больше калорий, чем потребляете – замечаете результат.



Рельефное тело / Фото из инстаграма @jelena.marija

Также нельзя резко уменьшать количество углеводов в организме, чтобы не вызвать их дефицита. Все следует делать поэтапно. Первые несколько недель уменьшайте количество на 2 – 3 грамма на 1 килограмм веса. Потребляйте сложные углеводы: коричневый рис, макароны твердых сортов, овсянку (не быстрого приготовления), гречку, фасоль. Сладости и фрукты содержат простые углеводы, поэтому их следует употреблять в первой половине дня маленькими порциями. Диетологи отмечают, что правильный рацион для сушки состоит из 50 – 60 процентов углеводов, 30 – 40 процентов белка и 10 процентов жиров.

Помните, что мышцы станут рельефными, если вы будете питаться меньшими порциями, но чаще. Ежедневно должно быть 5-6 приемов пищи. Последний – не позднее 2-3 часов до сна. Также необходимо употреблять много воды, чтобы ускорить процесс обмена веществ.



Диета для сушки тела / Фото з інстаграму @jelena.marija

Во время сушки откажитесь от сладкого, мучного, копченого, жареного, консервированного. Но пополните рацион овощами (отдавайте предпочтение зеленым): они обеспечат организм полезными микроэлементами. Отличными источниками белка являются говядина, нежирная рыба, куриные грудки, обезжиренные молочные продукты и яичный белок. Однако жиры следует минимизировать, но не исключить полностью. Ведь они необходимы для здорового метаболизма. Чтобы поддерживать жировой баланс, включите в свое меню кокосовое, льняное, кукурузное и другие легкие растительные масла в небольшом количестве.