Красиво і привабливо можна виглядати в 40 років без ін'єкційного втручання. Для цього слід подбати про свою зовнішність і здоров'я ще в 20.

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Що робити в 20, щоб бути красивою в 40

Здоровий сон. Щоб довго залишатися красивою, мати гарний настрій та самопочуття, варто правильно організовувати свій вечір. Експерти радять лягати спати у проміжку від 22:00 до 23:00. Перед сном не вживайте енергетичних напоїв, багато не їжте та намагайтеся не виконувати розумових або фізичних навантажень. Через надмірне збудження вам буде важко заснути. Натомість ввечері слід насолодитися теплим душем або ванною, тишею та свіжим повітрям у спальні.

Зокрема, заздалегідь потрібно вибрати комфортне ліжко, подушку та одяг для сну. Хірурги-ортопеди переконані, що жорсткі матраци і невисокі або ортопедичні подушки є корисними для здоров'я.

Уникання стресу. Стрес негативно впливає на психічне та фізичне здоров'я. Аби стрес не призвів до серйозних захворювань, намагайтеся за будь-яких умов позитивно налаштовувати себе. Зрозумійте, що різні ситуації інколи просто неможливо контролювати, боріться з інстинктивною злістю і пасивною агресією. Дієвими методами, що допомагають уникати стресу, є йога, медитація, тай-цзи та інші способи релаксації.

Правильне харчування. На базі збалансованого раціону будується стан загального самопочуття, хороший настрій і привабливість зовнішності. Щодо основних правил харчування: їжте, коли відчуваєте голод, ретельно пережовуйте кожен шматочок їжі, під час споживання здорових продуктів концентруйтеся на процесі. Також дієтологи радять розділити денне харчування на 4 – 5 невеликих прийомів їжі замість 2 – 3 великих (меню 1 прийому обмежуйте 4 стравами, їжте в спокійній атмосфері, не запиваючи страви напоями. Окрім цього, варто відмовитися від шкідливих продуктів та інколи влаштовувати розвантажувальні дні, коли питимете фреші та їстимете свіжі фрукти. Таким чином вам вдасться очистити кишечник, покращити імунітет та шкіру обличчя.

На базі збалансованого раціону будується стан загального самопочуття, хороший настрій і привабливість зовнішності. Щодо основних правил харчування: їжте, коли відчуваєте голод, ретельно пережовуйте кожен шматочок їжі, під час споживання здорових продуктів концентруйтеся на процесі. Також дієтологи радять розділити денне харчування на 4 – 5 невеликих прийомів їжі замість 2 – 3 великих (меню 1 прийому обмежуйте 4 стравами, їжте в спокійній атмосфері, не запиваючи страви напоями. Окрім цього, варто відмовитися від шкідливих продуктів та інколи влаштовувати розвантажувальні дні, коли питимете фреші та їстимете свіжі фрукти. Таким чином вам вдасться очистити кишечник, покращити імунітет та шкіру обличчя. Спорт. Якщо у вашому житті не буде жодних фізичних навантажень, то в організмі можуть трапитися збої. Спробуйте почати із виконання простих вправ. Насамперед слід розділити навантаження на організм на аеробні або кардіо (біг, велоспорт, плавання, веслування, лижі), силові, а також тренування для розтяжки і гнучкості тіла. Красі і стрункості може також сприяти практика "Сурья намаскар" або "Привітання сонцю" – комплекс вправ, що пришвидшує обмін речовин, омолоджує суглоби та змушує працювати всі групи м’язів. Ще до одного приємного виду спорту можна віднести секс. За даними медиків із Університетського госпіталю Женеви, регулярні заняття сексом в будь-якому віці знижують рівень "поганого" холестерину в крові та розріджують її, запобігаючи серцево-судинним захворюванням, передає Estet Portal.