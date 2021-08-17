Святковий манікюр: 15 модних ідей нейл-дизайну зі стразами і не тільки для особливої нагоди
Джерело:Новое время
Тренди у нейл-індустрії – циклічні. Тому в моду знову повертаються стрази і гліттер на нігтях, які донедавна вважали моветоном нігтьового дизайну. Зокрема, це стосується не повсякденного манікюру, а святкового. Якщо вам потрібно створити манікюр для особливої нагоди, то шукайте стильні ідеї заздалегідь.
Зіркові манікюристи повертають в моду тренди з минулого. Вони пропонують використовувати для святкового дизайну нігтів гламурний арт, блискітки, стрази, 3D-дизайн, перли та інші прикраси. Проте навіть у цьому випадку важливо витримати міру і не "перевантажити" манікюр.
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Зокрема авторитетні нейл-майстри зазначають, що ошатний манікюр буде особливо популярним в наступному сезоні. Аби залишатися в тренді, потрібно подбати про делікатний, вишуканий, розкішний і святковий вигляд нігтів водночас.
Модні ідеї для святкового манікюру
Абстрактне шампанське
Такий варіант нейл-дизайну вдало доповнить будь-яке вечірнє вбрання.
Модний манікюр / Фото з інстаграму Крістін Доан
Мінімалістичний мармур
Мармуровий манікюр вже декілька сезонів не втрачає актуальності. Перевага такого візерунку на нігтях у його стильному та вишуканому вигляді.
Ніжний нейл-дизайн / Фото з інстаграму @paznokcie_malami
Оригінальний френч з прикрасами
Ще один манікюр, який залишається вічною класикою. Френч чудово підійде як для вечірнього, так і для повсякденного образу. Аби урізноманітнити дизайн нігтів, використовуйте стрази або дотс у святкових відтінках.
Чорний французький манікюр
Якщо ви відправляєтеся на захід з дрес-кодом black-tie, то обирайте такий манікюр.
Класичний варіант / Фото з інстаграму @cicicosmetics
Поєднання молочного з коричневим
Вдосконалений френч у вигляді діагональних смуг, виконаний в молочно-коричневих відтінках, додасть ефектності вечірньому луку та зробить цікавішим повсякденний образ.
Нюдовий мікс / Фото з інстаграму Ірем Шелтон
Вельветовий нейл-дизайн
Для створення манікюру з вельветовим відтінком вам знадобиться допомога голографічних лаків. Трішки зусиль і результат вразить своїм розкішним виглядом.
Цікавий ефект / Фото з інстаграму Лорен
Мінімалістичний ар-деко
Прихильницям вишуканості та трендів сподобається манікюр у стилі ар-деко. Повторюйте його на нігтях будь-якої довжини.
Універсальний нейл-арт / Фото з інстаграму Жасмін
Черепаховий френч
Оригінальне та практичне рішення – черепаховий принт на нігтях, який буде модним у 2021 – 2022 році.
Трендовий принт / Фото з інстаграму Крістін Доан
Комбінація гліттеру і нюду
Святковий образ ефектно доповнить сяйливий глітер і стильний нюд у манікюрі.
Манікюр для свята / Фото з інстаграму Ірем Шелтон
Команда нейтральних відтінків
Мікс кремових пастельних відтінків у бежевій гамі надає будь-яким руках особливо "дорогого" вигляду. Навіщо обмежуватися 1 відтінком, якщо неповторних тонів так багато?
Кілька відтінків у манікюрі / Фото з інстаграму Ірем Шелтон
Око Фатіми
Око Фатіми – це принт зі зображенням амулету від злого ока. Манікюр став дуже популярним у 2021. Аби прикрасити аутфіт, поєднайте згаданий принт із натуральною базою.
Символічний манікюр / Фото з інстаграму Ірем Шелтон
Омбре з блиском
Сяйливі нігті виглядають святково. Техніка омбре і гліттер – те, що потрібно вашим нігтям для особливої нагоди.
Золотий френч
Манікюр у вигляді золотих смужок на кінчиках нігтів ідеально підійде для вечірнього лука.
Модний манікюр / Фото з інстаграму Жасмін
Зірки
Варіант нейл-дизайну, який вражає своєю оригінальністю, актуальністю і неповторністю. Адже інтерпретацій зірок може бути чимало.
Стильна ідея / Фото з інстаграму Емі Трен
Модний логотип
Логотипи модних будинків стали справжнім хітом у нейл-індустрії. Щоб трендово прикрасити нігті, поєднуйте принти логотипів із нейтральною базою.
Святковий манікюр / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн