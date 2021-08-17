Праздничный маникюр: 15 модных идей нейл-дизайна со стразами и не только для особого случая

Тренды в нейл-индустрии – циклические. Поэтому в моду снова возвращаются стразы и глиттер на ногтях, которые до недавнего времени считали моветоном ногтевого дизайна. В частности, это касается не повседневного маникюра, а праздничного. Если вам нужно создать маникюр для особого случая, то ищите стильные идеи заранее.

Звездные мастера маникюра возвращают в моду тренды из прошлого. Они предлагают использовать для праздничного дизайна ногтей гламурный арт, блестки, стразы, 3D-дизайн, жемчуг и другие украшения. Однако даже в этом случае важно выдержать меру и не "перегрузить" маникюр.

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В частности авторитетные нейл-мастера отмечают, что нарядный маникюр будет особенно популярным в следующем сезоне. Чтобы оставаться в тренде, нужно позаботиться про деликатный, изысканный, роскошный и праздничный вид ногтей одновременно.

Модные идеи для праздничного маникюра

Абстрактное шампанское

Такой вариант нейл-дизайна удачно дополнит любой вечерний наряд.

Модный маникюр / Фото из инстаграма Кристин Доан

Минималистичный мрамор

Мраморный маникюр уже несколько сезонов не теряет актуальности. Преимущество такого узора на ногтях в его стильном и изысканном виде.

Нежный нейл-дизайн / Фото из инстаграма @paznokcie_malami

Оригинальный френч с украшениями

Еще один маникюр, который остается вечной классикой. Френч прекрасно подойдет как для вечернего, так и для повседневного образа. Чтобы разнообразить дизайн ногтей, используйте стразы или дотс в праздничных оттенках.

Черный французский маникюр

Если вы отправляетесь на мероприятие с дресс-кодом black-tie, то выбирайте такой маникюр.

Классический вариант / Фото из инстаграма @cicicosmetics​

Сочетание молочного с коричневым

Усовершенствованный френч в виде диагональных полос, выполненный в молочно-коричневых оттенках, придаст эффектности вечернему луку и сделает более интересным повседневный образ.

Нюдовий микс / Фото из инстаграма Ирем Шелтон

Вельветовый нейл-дизайн

Для создания маникюра с вельветовым оттенком вам понадобится помощь голографических лаков. Немного усилий и результат поразит своим роскошным взглядом.

Интересный эффект / Фото из инстаграма Лорен

Минималистичный ар-деко

Поклонницам изящества и трендов понравится маникюр в стиле ар-деко. Повторяйте его на ногтях любой длины.

Универсальный нейл-арт / Фото из инстаграма Жасмин

Черепаховый френч

Оригинальное и практичное решение – черепаховый принт на ногтях, который будет модным в 2021 – 2022 году.

Трендовый принт / Фото из инстаграма Кристин Доан

Комбинация глиттера и нюда

Праздничный образ эффектно дополнит сияющий глиттер и стильный нюд в маникюре.

Маникюр для праздника / Фото из инстаграма Ирем Шелтон

Команда нейтральных оттенков

Микс кремовых пастельных оттенков в бежевой гамме придает любым рукам особенно "дорогой" вид. Зачем ограничиваться 1 оттенком, если неповторимых тонов так много?

Несколько оттенков в маникюре / Фото из инстаграма Ирем Шелтон

Глаз Фатимы

Глаз Фатимы – это принт с изображением амулета от злого Глаза. Маникюр стал очень популярным в 2021. Чтобы украсить аутфит, совместите упомянутый принт с натуральной базой.

Символический маникюр / Фото из инстаграма Ирем Шелтон

Омбре с блеском

Сияющие ногти выглядят празднично. Техника омбре и глиттер – то, что нужно вашим ногтям для особого случая.

Золотой френч

Маникюр в виде золотых полосок на кончиках ногтей идеально подойдет для вечернего лука.

Модный маникюр / Фото из инстаграма Жасмин

Звезды

Вариант нейл-дизайна, который поражает своей оригинальностью, актуальностью и неповторимостью. Ведь интерпретаций звезд может быть немало.

Стильная идея / Фото из инстаграма Эми Трен

Модный логотип

Логотипы модных домов стали настоящим хитом в нейл-индустрии. Чтобы трендово украсить ногти, сочетайте принты логотипов с нейтральной базой.



Праздничный маникюр / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн