Праздничный маникюр: 15 модных идей нейл-дизайна со стразами и не только для особого случая
Источник:Новое время
Тренды в нейл-индустрии – циклические. Поэтому в моду снова возвращаются стразы и глиттер на ногтях, которые до недавнего времени считали моветоном ногтевого дизайна. В частности, это касается не повседневного маникюра, а праздничного. Если вам нужно создать маникюр для особого случая, то ищите стильные идеи заранее.
Звездные мастера маникюра возвращают в моду тренды из прошлого. Они предлагают использовать для праздничного дизайна ногтей гламурный арт, блестки, стразы, 3D-дизайн, жемчуг и другие украшения. Однако даже в этом случае важно выдержать меру и не "перегрузить" маникюр.
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В частности авторитетные нейл-мастера отмечают, что нарядный маникюр будет особенно популярным в следующем сезоне. Чтобы оставаться в тренде, нужно позаботиться про деликатный, изысканный, роскошный и праздничный вид ногтей одновременно.
Модные идеи для праздничного маникюра
Абстрактное шампанское
Такой вариант нейл-дизайна удачно дополнит любой вечерний наряд.
Модный маникюр / Фото из инстаграма Кристин Доан
Минималистичный мрамор
Мраморный маникюр уже несколько сезонов не теряет актуальности. Преимущество такого узора на ногтях в его стильном и изысканном виде.
Нежный нейл-дизайн / Фото из инстаграма @paznokcie_malami
Оригинальный френч с украшениями
Еще один маникюр, который остается вечной классикой. Френч прекрасно подойдет как для вечернего, так и для повседневного образа. Чтобы разнообразить дизайн ногтей, используйте стразы или дотс в праздничных оттенках.
Черный французский маникюр
Если вы отправляетесь на мероприятие с дресс-кодом black-tie, то выбирайте такой маникюр.
Классический вариант / Фото из инстаграма @cicicosmetics
Сочетание молочного с коричневым
Усовершенствованный френч в виде диагональных полос, выполненный в молочно-коричневых оттенках, придаст эффектности вечернему луку и сделает более интересным повседневный образ.
Нюдовий микс / Фото из инстаграма Ирем Шелтон
Вельветовый нейл-дизайн
Для создания маникюра с вельветовым оттенком вам понадобится помощь голографических лаков. Немного усилий и результат поразит своим роскошным взглядом.
Интересный эффект / Фото из инстаграма Лорен
Минималистичный ар-деко
Поклонницам изящества и трендов понравится маникюр в стиле ар-деко. Повторяйте его на ногтях любой длины.
Универсальный нейл-арт / Фото из инстаграма Жасмин
Черепаховый френч
Оригинальное и практичное решение – черепаховый принт на ногтях, который будет модным в 2021 – 2022 году.
Трендовый принт / Фото из инстаграма Кристин Доан
Комбинация глиттера и нюда
Праздничный образ эффектно дополнит сияющий глиттер и стильный нюд в маникюре.
Маникюр для праздника / Фото из инстаграма Ирем Шелтон
Команда нейтральных оттенков
Микс кремовых пастельных оттенков в бежевой гамме придает любым рукам особенно "дорогой" вид. Зачем ограничиваться 1 оттенком, если неповторимых тонов так много?
Несколько оттенков в маникюре / Фото из инстаграма Ирем Шелтон
Глаз Фатимы
Глаз Фатимы – это принт с изображением амулета от злого Глаза. Маникюр стал очень популярным в 2021. Чтобы украсить аутфит, совместите упомянутый принт с натуральной базой.
Символический маникюр / Фото из инстаграма Ирем Шелтон
Омбре с блеском
Сияющие ногти выглядят празднично. Техника омбре и глиттер – то, что нужно вашим ногтям для особого случая.
Золотой френч
Маникюр в виде золотых полосок на кончиках ногтей идеально подойдет для вечернего лука.
Модный маникюр / Фото из инстаграма Жасмин
Звезды
Вариант нейл-дизайна, который поражает своей оригинальностью, актуальностью и неповторимостью. Ведь интерпретаций звезд может быть немало.
Стильная идея / Фото из инстаграма Эми Трен
Модный логотип
Логотипы модных домов стали настоящим хитом в нейл-индустрии. Чтобы трендово украсить ногти, сочетайте принты логотипов с нейтральной базой.
Праздничный маникюр / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн