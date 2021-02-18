Телеведуча "Нового каналу" та фотографиня Соня Плакидюк представила бренд косметики для догляду за шкірою SoSkin. 32-річна красуня поділилася новиною зі своїми підписниками в інстаграмі, яких у неї понад 500 тисяч. Зокрема, на офіційній сторінці б’юті-бренду опублікували чарівні світлини зі Сонею.

Соня Плакидюк стала амбасадоркою французького косметичного бренду SoSkin Paris в Україні. Вона зізналася, що така пропозиція стала приємним подарунком до дня її народження.

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Соня Плакидюк представила б’юті-бренд SoSkin Paris

Телеведуча, фотографиня і блогерка Соня Плакидюк поділилася зі своїми підписниками, що косметика для догляду за шкірою SoSkin Paris допомагає їй завжди мати привабливий вигляд, незважаючи на тривалі зйомки, регулярні подорожі та навіть лютневі морози. Аби продемонструвати свою чисту шкіру Соня записала сторіс.

Зізнаюся, що і до цього моменту я була прихильницею французької космецевтики і зі задоволенням використовувала продукти SoSkin у щоденному догляді. Я встигла оцінити всі переваги засобів і не боюся поділитися своїм позитивним б’юті-досвідом з іншими,

– прокоментувала знаменитість.

Також Соня Плакидюк опублікувала на своїй інстаграм-сторінці світлини зі засобами SoSkin та кілька кадрів зі зйомок для бренду. В одній із публікацій жінка розповіла більше про косметику, яку представила: "Це натуральна екологічна косметика для догляду за шкірою (включаючи атопічну, чутливу і схильну до алергічних реакцій, а це все – про мене). SoSkin Paris базується на способі інкапсулювання активних інгредієнтів у плівку для посилення їх дії і цілеспрямованого проникнення в шкіру, при цьому кожен засіб глибоко працює з причиною, а не з усуненням наслідків дисфункції дерми, що – велика рідкість". Додамо, що SoSkin створюють різноманітні засоби для домашнього догляду і для процедур у косметолога.

Іноді в мене на сніданок тільки кава, свіжа преса та догляд за личком,

– прокоментувала ще одне фото на своєму акаунті Соня Плакидюк.

Що відомо про Соню Плакидюк