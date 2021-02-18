Мезороллер – це гаджет для проведення косметичної процедури, яка називається мікронідлінг, в домашніх умовах. Під час цього маленькі голки роллера легенько травмують дерму, що запускає процеси регенерації і допомагає корисним речовинам проникати у глибокі шари шкіри.

Аби отримати бажаний результат у вигляді сяючої і підтягнутої шкіри, варто більше дізнатися про специфіку роботи мезороллера. Додамо, що б'юті-пристрій також називають дермароллером.

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Навіщо користуватися мезороллером

Принцип дії мезороллера у мікротравмуванні шкіри. Таким чином після процедури клітини дерми інтенсивніше відновлюються. Властивості б'юті-гаджета нагадують ефект від популярної косметологічної процедури мезотерапія. Проте остання дає кращий результат, бо впливає на дерму на більш глибокому рівні. Проте мезотерапію повинен проводити кваліфікований спеціаліст з медичною освітою, а мезороллер може використовувати кожен у домашніх умовах.

За допомогою мезороллера можна вирівняти рельєф шкіри, зменшити зморшки, покращити кровообіг, активізувати продукування колагену для молодості обличчя. Зокрема, домашня процедура є дієвою для боротьби зі слідами від постакне, гіперпігментацією, целюлітом, бо роллер можна також застосовувати на тілі.

Як користуватися мезороллером

Мозороллери є безпечними для домашнього використання. Проте варто проконсультуватися з косметологом перед проведенням процедури. Якщо неправильно повторювати б'юті-маніпуляцію, то можна викликати подразнення шкіри. Проте довжина голок мезороллера не перевищує 0, 5 міліметрів, тому серйозніших травм не буде.

Експерти в індустрії краси рекомендують користуватися одноразовими роллерами, які можна придбати у стерильних упаковках. Якщо ви оберете роллер для багаторазового застосування, то найголовніше, про що потрібно пам'ятати, це належна дезінфекція.

Після кожного використання обробіть всі частини б’юті-гаджета спиртом, хлоргексидином чи іншим антисептичним розчином.

Також не забувайте про дезінфекцію шкіри.

Не натискайте сильно роллером на шкіру. Важливо рухатися у правильних напрямах по 3 – 5 разів у кожному: горизонтально, вертикально, навскоси.

Аби отримати кращий результат, доповнюйте процедуру спеціалізованими засобами: сироватками чи кремом. Проте переконайтеся заздалегідь, що ваша шкіра не відреагує на них алергією чи подразненням.

Вкінці наносіть заспокоювальні продукти з живильними і зволожувальними властивостями. Корисними для шкіри будуть засоби із вмістом алантоїну, ромашки і гіалуронової кислоти, а влітку додатково застосовуйте крем з SPF не нижче 50.

Протипоказання

Нагадаємо, що мезороллер створює на шкірі мікротравми, тому є певні застереження перед його використанням. Не проводіть процедуру за допомогою б'юті-гаджета, коли на обличчі чи тілі є запалення, акне, подряпини чи ранки, а також, якщо ви страждаєте на шкірні захворювання (псоріаз, дерматит, купероз, розацеа), маєте скупчення родинок, то ці ділянки теж краще уникати. У випадку алергічної реакції теж припиніть користуватися мезороллером.