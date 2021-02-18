Телеведущая "Нового канала" Соня Плакидюк стала лицом бьюти-бренда: очаровательные фото
Телеведущая "Нового канала" и фотограф Соня Плакидюк представила бренд косметики для ухода за кожей SoSkin. 32-летняя красавица поделилась новостью со своими подписчиками в инстаграме, которых у нее более 500 тысяч. В частности, на официальной странице бьюти-бренда опубликовали очаровательные фотографии с Соней.
Источник:инстаграм Сони Плакидюк
Соня Плакидюк стала амбасадором французского косметического бренда SoSkin Paris в Украине. Она призналась, что такое предложение стало приятным подарком ко дню ее рождения.
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Соня Плакидюк представила бьюти-бренд SoSkin Paris
Телеведущая, фотограф и блогер Соня Плакидюк поделилась со своими подписчиками, что косметика для ухода за кожей SoSkin Paris помогает ей всегда иметь привлекательный вид, несмотря на длительные съемки, регулярные путешествия и даже февральские морозы. Чтобы продемонстрировать свою чистую кожу Соня записала сторис.
Признаюсь, что и до этого момента я была поклонницей французской космецевтики и с удовольствием использовала продукты SoSkin в ежедневном уходе. Я успела оценить все преимущества средств и не боюсь поделиться своим положительным бьюти-опытом с другими,
– прокомментировала знаменитость.
Также Соня Плакидюк опубликовала на своей инстаграм-странице снимки со средствами SoSkin и несколько кадров со съемок для бренда. В одной из публикаций женщина рассказала больше о косметике, которую представила: "Это натуральная экологическая косметика для ухода за кожей (включая атопичную, чувствительную и склонную к аллергическим реакциям, а это все – обо мне). SoSkin Paris базируется на способе инкапсулирования активных ингредиентов в пленку для усиления их действия и целенаправленного проникновения в кожу, при этом каждое средство глубоко работает с причиной, а не с устранением последствий дисфункции дермы, что – большая редкость". Добавим, что SoSkin создают разнообразные средства для домашнего ухода и для процедур у косметолога.
Иногда у меня на завтрак только кофе, свежая пресса и уход за личиком,
– прокомментировала еще одно фото в своем аккаунте Соня Плакидюк.
Что известно о Соне Плакидюк
- Соня закончила магистратуру в КПИ по специальности "электрокибернетика", что впоследствии помогло ей в творческой профессии четко планировать все рабочие процессы.
- Как фэшн-фотограф Соня Плакидюк сотрудничала с такими известными брендами как: Harper's Bazaar, L’OFFICIEL, Cosmopolitan, Citizen K, Playing Fashion, PINK, XXL, Playboy, Buro 24/7, Mercedes-Benz, Fujifilm, SOVA Jewelry, Martini, L’Oreal, Fashion Scout (Paris-London-Kiev), Pernod Ricard и другими.
- Звезда была экспертом в каждом сезоне шоу "Супермодель по-украински" (с 2017 – "Топ-модель по-украински". Это был первый телевизионный опыт Сони, но она неоднократно отмечала, что в кадре чувствует себя комфортно благодаря отличной команде.
- На съемочной площадке шоу "Супермодель по-украински" 6 лет назад зародилась любовь Сони с ее коллегой Ричардом Горном. Впоследствии мужчина сделал ей предложение, но сыграть свадьбу так и не удалось. Звездная пара распалась. Соня прокомментировала конец их отношений так: "Свободная касса! История банальна: мы начали по-разному видеть свое будущее. Здесь иногда не помогает даже самая большая любовь. Я знала, что все начнут угадывать причину, но я убеждаю, не угадает никто".
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