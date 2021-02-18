Телеведущая "Нового канала" и фотограф Соня Плакидюк представила бренд косметики для ухода за кожей SoSkin. 32-летняя красавица поделилась новостью со своими подписчиками в инстаграме, которых у нее более 500 тысяч. В частности, на официальной странице бьюти-бренда опубликовали очаровательные фотографии с Соней.

Соня Плакидюк стала амбасадором французского косметического бренда SoSkin Paris в Украине. Она призналась, что такое предложение стало приятным подарком ко дню ее рождения.

Читайте также: Обнаженная и с золотыми губами: Ирина Шейк снялась в бьюти-рекламе

Соня Плакидюк представила бьюти-бренд SoSkin Paris

Телеведущая, фотограф и блогер Соня Плакидюк поделилась со своими подписчиками, что косметика для ухода за кожей SoSkin Paris помогает ей всегда иметь привлекательный вид, несмотря на длительные съемки, регулярные путешествия и даже февральские морозы. Чтобы продемонстрировать свою чистую кожу Соня записала сторис.

Признаюсь, что и до этого момента я была поклонницей французской космецевтики и с удовольствием использовала продукты SoSkin в ежедневном уходе. Я успела оценить все преимущества средств и не боюсь поделиться своим положительным бьюти-опытом с другими,

– прокомментировала знаменитость.

Также Соня Плакидюк опубликовала на своей инстаграм-странице снимки со средствами SoSkin и несколько кадров со съемок для бренда. В одной из публикаций женщина рассказала больше о косметике, которую представила: "Это натуральная экологическая косметика для ухода за кожей (включая атопичную, чувствительную и склонную к аллергическим реакциям, а это все – обо мне). SoSkin Paris базируется на способе инкапсулирования активных ингредиентов в пленку для усиления их действия и целенаправленного проникновения в кожу, при этом каждое средство глубоко работает с причиной, а не с устранением последствий дисфункции дермы, что – большая редкость". Добавим, что SoSkin создают разнообразные средства для домашнего ухода и для процедур у косметолога.

Иногда у меня на завтрак только кофе, свежая пресса и уход за личиком,

– прокомментировала еще одно фото в своем аккаунте Соня Плакидюк.

Что известно о Соне Плакидюк