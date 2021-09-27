На здоров'я шкіри і волосся вагомий вплив мають зовнішні фактори. Якщо поєднувати домашній догляд за дермою і локонами із професійним, правильно харчуватися та уникати стресового стану, то ви швидко помітите результат. Цікаво, що мед зможе у цьому дуже допомогти.

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Мед для догляду за шкірою

Серед властивостей меду потрібно виділити антисептичну, протизапальну, очищувальну та зволожувальну. Тому продукт можна використовувати для догляду навіть за проблемною шкірою. У давні часи мед застосовували у медичних цілях: лікували рани, запалення та шкірні захворювання. За легендою, Клеопатра приймала молочні ванни з медом для підтримування молодості і краси обличчя та тіла.

У складі меду є вітаміни групи B, каротин, органічні і фруктові кислоти, зокрема янтарна, молочна і глюконова кислоти, вітамін C, амінокислоти, йод, пептиди та інші корисні речовини, яких біля 200. Багатий склад і наявність AHA- і BHA-кислот у меді надають продукту також здатність відлущувати ороговілі клітини шкіри, покращувати її текстуру, вирівнювати тон і надавати дермі гладкості.

Варто згадати, що мед ефективно використовувати для боротьби зі старінням шкіри. Завдяки необхідним для шкіри речовинам і потужним антиоксидантам мед запобігає окислювального стресу – процесу пошкодження клітин шкіри в результаті їхнього окислення.

Аби застосувати мед у домашній б'юті-рутині, достатньо зробити з нього маску для обличчя або додати інгредієнт у натуральні скраби. Проте не забувайте перед нанесенням перевірити шкіру на можливу алергічну реакцію та індивідуальну непереносимість меду, заздалегідь поклавши трішки маси на зап'ястя.



Використовуйте мед у косметичних цілях / Фото Pexels

Мед для догляду за волоссям

Зазвичай мед включають у склад косметичних засобів для волосся, аби він виконував зволожувальну і живильну функції. Негін Мірсалехі, відома фешн-інлуенсерка та засновниця б'юті-бренда Gisou, а також власниця розкішної шевелюри, вибрала мед для основи свого успішного бізнесу. Сім'я зірки займається виробництвом бджолиного меду. Також Негін зробила інгредієнт ключовим у складі засобів для догляду за волоссям від її бренда.

Це не дивно, адже натуральний мед допомагає волоссю рости швидко і залишатися міцним, зменшує ламкість волосин і захищає їх від надмірного випадання. Багатий склад меду сприяє глибокому живленню і зволоженню волосяних цибулин, а також позитивно впливає на стан шкіри голови.

Експерти у темі косметології радять наносити мед на чисте трішки вологе волосся від коренів до кінців як натуральну маску. Зокрема, його можна сміливо втирати у шкіру голови. Аби результат від маски був більш ефектним, скористайтеся поліетиленовою шапочкою і обгорніть голову теплим рушником. У таку маску також можна додати яєчний жовток і оливкову олію.