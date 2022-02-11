Тренди 2022: подовжені та рвані чубчики, які будуть модними в цьому році

Чубчики посіли чільне місце в індустрії краси. Тому у 2022 вони залишаються головним hair-трендом. Дізнайтеся, які 5 стилів будуть наймоднішими у цьому році.

Трендсеттери сміливо експериментують із текстурою, об’ємом і довжиною чубчиків. Вам також не варто себе обмежувати однією варіацією.

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Наймодніші чубчики 2022

Багатошаровий

Асиметричність і багатошаровість – те, що потрібно зачісці у 2022. Якщо навчитися красиво вкладати вибагливий багатошаровий чубчик, то ви будете приємно здивовані результатом. Таким чином укладка матиме дуже об'ємний і сексуальний вигляд.



Модний чубчик / Фото з інстаграму @matildadjerf

Асиметричний

У цьому сезоні також варто віддавати перевагу асиметричному, градуйованому і зачесаному на один бік чубчику. Такий стиль вдало поєднуватиметься зі стрижкою боб або піксі, створюючи стильний зухвалий образ.



Модний чубчик / Фото з інстаграму Кайї Гербер

"Шторка"

Найбільш романтичним варіантом чубчика є "шторки", які спадають по обидва боки обличчя і додають образу ніжності та жіночності. Перевагою цього варіанту є те, що його не потрібно постійно оновлювати і витрачати багато часу на вкладання.



Модний чубчик / Фото з інстаграму Сабіни Сокол

Рваний

Короткому "рваному" чубчику властиві недбалі асиметричні пасма, оригінальність і сміливість. Рішення буде ідеальним для жінок, які прагнуть зробити образ більш зухвалим, пікантним і бунтарським.



Модний чубчик / Фото з інстаграму Данни Паоли

Подовжений

Подовжений чубчик, який плавно переходить у загальну масу волосся є особливо популярним. Стиль личить будь-якому типу зовнішності, додає їй креативного вигляду, а також дозволяє експериментувати з різними укладками.



Модний чубчик / Фото з інстаграму @negin_mirsalehi