Тренды 2022: удлиненные и рваные челки, которые будут модными в этом году

Челки заняли ведущее место в индустрии красоты. Поэтому в 2022 году они остаются главным hair-трендом. Узнайте, какие 5 стилей будут самыми модными в этом году.

Трендсеттеры смело экспериментируют с текстурой, объемом и длиной челки. Вам тоже не стоит себя ограничивать одной вариацией.

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Самые модные челки 2022

Многослойная

Ассиметричность и многослойность – то, что нужно прическе в 2022. Если научиться красиво укладывать прихотливую многослойную челку, то вы будете приятно удивлены результатом. Таким образом укладка будет выглядеть очень объемно и сексуально.

Модная челка / Фото с инстаграма @matildadjerf

Ассиметричная

В этом сезоне также стоит отдавать предпочтение асимметричной, градуированной и зачесанной на одну сторону челке. Такой стиль будет удачно сочетаться со стрижкой боб или пикси, создавая стильный дерзкий образ.

Модная челка / Фото с инстаграма Кайи Гербер

"Шторка"

Наиболее романтичным вариантом челки является "шторка", которая спадает с обеих сторон лица и придает образу нежности и женственности. Преимуществом этого варианта является то, что ее не нужно постоянно обновлять и тратить много времени на укладку.

Модная челка / Фото с инстаграма Сабины Сокол

Рваная

Короткой "рваной" челке свойственны небрежные асимметричные пряди, оригинальность и смелость. Решение будет идеальным для женщин, стремящихся сделать образ более дерзким, пикантным и бунтарским.

Модная челка / Фото с инстаграма Данны Паолы

Удлиненная

Удлиненная челка, которая плавно переходит в общую массу волос является особенно популярной. Стиль подходит любому типу внешности, придает ей креативный вид, а также позволяет экспериментировать с разными укладками.

Модная челка / Фото с инстаграма @negin_mirsalehi