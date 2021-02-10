В бьюти-индустрии постоянно появляются новые тренды, а то, что еще недавно считали модным решением для макияжа, прически или маникюра, теряет актуальность. В частности, в этом году эпидемия спровоцировало много тенденций, которые никто не мог предвидеть. Компания YouScan провела интересные исследования, результаты которых продемонстрировали главные тренды и антитренды в сфере красоты в 2021 году.

С помощью анализа 3,5 миллионов публикаций в социальных медиа с 1 января по 11 ноября 2020 года компания YouScan определила, что наиболее активно обсуждают индустрию красоты женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Благодаря результатам исследования теперь известно, какие бьюти-тренды будут набирать популярность в 2021 году, а о которых стоит забыть. Следует знать: Почему сохнут и трескаются губы: 3 наиболее распространенные причины Тренды индустрии красоты в 2021 году В Украине в ближайшем будущем популярности будет набирать концепция Clean beauty, а также безопасные составы косметических продуктов. В частности, в перечне ингредиентов, из которых изготовлено определенный элемент косметики, чаще всего можно будет увидеть спирулину.

В соцсетях часто обсуждают и делятся отзывами о коллагене, антиоксидантах и алоэ вера. В основном женщины довольны свойствами этих компонентов.

Одним из главных бьюти-трендов 2021 года будет роллер из розового кварца для массажа лица. Инструмент еще называют скребком Гуаша. Популярностью также будет пользоваться гипоаллергенная косметика, шиммер и витамин C. View this post on Instagram A post shared by Taylor LaShae (@taylorlashae) Антитренды индустрии красоты 2021 Результаты исследования компании YouScan показали, что женщины будут избегать в составе косметики таких компонентов, как сульфаты, силиконы и формальдегид. 44% пользователей соцсетей убеждены, что вещества вредят здоровью.

Неожиданным антитрендом в 2021 году является окрашивание волос в стиле омбре, увеличение губ и термолифтинг. Касательно мейк-апа, то актуальность потеряют smoky eyes, красная помада и хайлайтер.

Пандемия внесла свои коррективы и в индустрию красоты. Поэтому за последний год на 15% возросло обсуждение темы спа в домашних условиях. Зато людей уже не так интересуют вопросы на тему инъекций ботокса, безинъекционной мезотерапии, а также других услуг категории premium.