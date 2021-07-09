Трендові відтінки волосся, в які варто пофарбуватися влітку: 5 чарівних прикладів

Коли навколо усе натякає на літній настрій, відпустку, сонце і море, варто й внести деякі корективи у свій образ. Наприклад, більш стильно і безпосередньо влітку можна виглядати за допомогою нового трендового відтінку волосся. Hair-стилісти знову поповнили палітру модних кольорів для експериментів зі зачіскою.

Літо надихає на зміни. Звичний образ можна освіжити та перевтілити на романтичний, елегантний чи навіть грайливий бунтарний новим кольором волосся. Зверніть увагу на 5 модних прикладів, які підштовхують на фарбування.

До теми: 5 стильних відтінків для світлого волосся: білявкам знадобиться – фото

5 трендових відтінків волосся, які варто спробувати влітку 2021

Рожеве золото

Такий відтінок "блонду" стилісти вважають дорогим, красивим і модним. Він додає образу особливого сяйва, яке поєднує в собі прохолодний ліловий, теплий золотистий та елегантний рожевий кольори. Відтінок рожевого золота на волоссі найбільше личитиме дівчатам кольоротипів "Весна" та "Осінь", а для володарок кольоротипу "Літо" підійде більш холодний рожевий і ліловий підтон.

Пісочний "блонд"

Якщо раніше платиновий "блонд" був на піку популярності і його встигли приміряти чимало знаменитостей, то тренд на натуральність спричинив появу нової тенденції – пісочного "блонду". Це світло-золотистий відтінок, які надає обличчя неймовірної свіжості та чарівності. Власницям сірих, блакитних і зелених очей такий відтінок волосся личитиме найбільше.

Соковитий апельсин

Прихильниці рудого кольору волосся будуть в захваті від наступного hair-тренду. Барвистий відтінок, який нагадує соковитий апельсин, підійде яскравим і неординарним дівчатам, яким подобається привертати до себе увагу. Аби отримати у результаті динамічний відтінок апельсину, колористи поєднують червоний і помаранчевий кольори. Волосся у стилі соковитого апельсину підкреслюватиме красу дівчат осіннього і весняного кольоротипів.

Глибокий чорний колір

Знаменитості віддають перевагу бездонному чорному волоссю навіть без медових чи каштанових відблисків. Чорний колір волосся дарує будь-якому образу ефектність, адже нагадує ніч без зірок на небі. Проте з ним варто бути обережною, аби не візуально не додати собі зайвих років, а обличчя хворобливого вигляду. Чорні пасма ідеально виглядатимуть на дівчатах зі смуглявою шкірою, а також на красунях зі світлим обличчям і темними від природи локонами.

Кава з льодом

Модний колір волосся утворюють за допомогою холодного каштанового відтінку з попелястими переливами. Така техніка фарбування надає шевелюрі незвичного, розкішного і благородного вигляду, а також нотку чарівної вишуканості. Перевага кольору в його універсальності. Якщо ви прагнете оновити імідж, але не готові до кардинальних змін, то волосся кольору кави з льодом ідеально підійде практично кожній дівчині.