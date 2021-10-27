Трендові зачіски на осінь 2021 від інфлюенсерів: ідеї на кожен день і для особливих нагод

Не дивлячись на холод, який притаманний осінній порі року, кожна жінка прагне мати красивий і стильний вигляд. Важливою складовою модного образу є зачіска. Зверніть увагу на найбільш актуальні ідеї від інстаграм-інфлюенсерів.

Зачіска на осінь повинна бути трендовою і підходити вашому стилю. Як вибрати ідеальний варіант, знають модні інфлюенсери, які показують свої луки на світлинах в інстаграмі.

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Трендові зачіски на осінь 2021

Прямі пасма і коротке каре

За допомогою стильної укладки можна додати своєму образу краси й елегантності. Аби вкласти каре, потрібно нанести пінку на чисте вологе волосся, а потім правильно висушити його феном. Опісля слід підняти пасма брашингом біля коренів. Якщо волосся продовжує закручуватись, то скористайтеся випрямлячем на кінчиках.



Модне каре / Фото з інстаграму @lissyroddyy

Хвилі і кучері

Легкі локони – найбільш ідеальна укладка на теплу осінь. Хвилі та кучері виглядають ефектно як на короткій стрижці, так і на довгому волоссі. Аби створити красиву зачіску, використовуйте бігуді або спеціальну праску.



Стильні локони / Фото з інстаграму @hoskelsa​

Низький пучок

Зачіска стала справжнім хітом модних показів. Вона є розкішною і зручною. Для низького пучка необхідно зібрати волосся в хвіст за допомогою гумки, а потім, замотавши пасма в джгут, закріпити їх шпильками чи іншими аксесуарами. Щоб отримати більш гладкий варіант, нанесіть на волосся трішки гелю для фіксації.



Об'ємний пучок / Фото з інстаграму @oliviafaeh

Низька коса

Легко і швидко можна зібрати волосся в косу. Експериментуйте як з недбалими, так і щільними акуратними варіантами. Зазвичай фешн-блогери роблять хвіст, а потім з нього виділяють 3 пасма для класичної коси чи "риб'ячого хвоста".



Коса личить усім / Фото з інстаграму @carodaur​

Чубчик

Французький стиль продовжує закохувати в себе багатьох модниць. Актуальними залишаються зачіски у вигляді пучка, французьких локонів або прямих недбалих пасм. Урізноманітнити будь-яку укладку можна чубчиком, що є головним hair-трендом 2021. Розподіляйте пасма довжиною чубчика по боках, аби підкреслити красу форми обличчя.



Акцент на чубчику / Фото з інстаграму @juliesfi