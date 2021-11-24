Манікюр із перлами, жовтим золотом, діамантовим пилком – це модно. Особливо актуальним дизайн нігтів буде перед новорічними святами.

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"Дорогоцінний" нейл-арт раніше вже з'являвся на подіумах модних шоу, але в цьому сезоні він повернеться та буде на піку популярності. Провідні майстри манікюру зазначають, що актуальність тренду обумовлена тим, що він має дуже ефектний вигляд та ідеально доповнює святковий образ.

Додамо, що ювелірні акценти на нігтях не відрізняються практичністю, але ви завжди можете обмежитися лише кількома дрібними бісеринками або краплями золота на нігтьовій пластині. Таким чином манікюр не втратить свого першочергового вигляду протягом 2 – 3 тижнів.

Якщо ви готові у новому сезоні до б'юті-експериментів, то починайте зі стильного манікюру. Ось декілька вдалих варіацій на тему ювелірного нейл-дизайну від зіркової майстрині Бетіни Гольдштейн, які можуть вас надихнути.

Ювелірні мотиви в манікюрі – ефектний нейл-тренд зими 2021 – 2022



Манікюр зі золотими мотивами / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Ніжні та мінімалістичні перла на нігтях і пальцях / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Гламурний нейл-дизайн із трендовими акцентами / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Ланцюжки – ефектне доповнення манікюру / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Золоте покриття нігтів буде модним взимку / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Сяйливий манікюр для святкової вечірки / Фото з інстаграму @betina_goldstein