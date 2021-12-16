За допомогою декоративних камінців і гліттеру легко додати святковому манікюру доречного сяйва. Проте намагайтеся витримати лаконічність і не перебільшити.

Знадобиться кожній красуні Манікюр на Новий рік 2022: ефектні варіанти святкового нейл-арту

Провідні манікюристи зазначають, що найбільш природно виглядатиме декор на прозорому тлі у трендовому стилі "голі" нігті або на нейтральних відтінках. Наприклад, варто звернути увагу на акуратні стрази біля основи або на кінчику нігтя. Також красивий вигляд матиме обрамлення мерехтливим гліттером – дозвольте собі фантазувати.

Нагадаємо, що головними трендами у манікюрі зими 2021 – 2022 будуть натуральність, простота у всьому, зворотний та подвійний френч, гламурні рішення, насичені відтінки, абстракція. Використовуйте модні тенденції, щоб створити неповторний дизайн на нігтях.

Якщо ви у пошуках трендового манікюру з блиском для новорічної вечірки чи на кожен день, то придивіться до найбільш розкішних і лаконічних варіантів нейл-дизайну із використанням страз і гліттеру.

Манікюр із блискучими акцентами



Аквамаринові деталі / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Діамантовий манікюр, що захоплює всю увагу / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Блискучі шматочки диско-кулі / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Момент, коли посипалися зорі / Фото з інстаграму @heluviee