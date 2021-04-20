Популярна американська співачка та акторка Селена Гомес зробила вже 15 татуювання. Нове тату для знаменитої красуні створив її улюблений майстер, який поділився результатом на своїй інстаграм-сторінці. Можливо, й вам сподобається така ідея і захочете прикрасити своє тіло, як це зробила Селена.

Відома співачка продовжує прикрашати своє тіло татуюваннями. Вона справжня прихильниця тату в мінімалістичному стилі. Цього разу Селена Гомес обрала акуратний та стриманий хрестик.

Вам буде цікаво: Макіяж у стилі "Губка Боб Квадратні Штани": якою буде нова косметика від Wet n Wild

Селена Гомес зробила нове тату

Нове тату селебріті стало 15 на її тілі. Детально його роздивитися можна на відео, яке опублікував на своїй інстаграм сторінці тату-майстер Кіт Скотт Bang Bang МакКарді та додав емоджі у вигляді серця. Він поділився робою для артистки зі своїми підписниками. Селена Гомес позувала на камеру, демонструючи хрестик, розташований на її лівій ключиці.

Нагадамо, що тату-майтер МакКарді вже раніше написав спеціальним апаратом для створення татуювання на тілі співачки фразу: "Спочатку полюби себе", слова якої акуратно виведені арабською в'яззю та розташовані на спині під правим плечем. Також чоловік працював з татуюванням Гомес у вигляді цифр LXXVI ззаду на її шиї.

Реакція шанувальників Селени Гомес на її нове тату:

"Вона виглядає дуже гаряче з її новим тату";

"О мій Боже, Селена";

"Королева Сел";

"Чудово";

"Вона, як ангел";

"Неперевершена усмішка".

Можливо, інші татуювання Селени Гомес також надихнуть вас на зміни.