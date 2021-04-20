Цього разу у вигляді хреста: Селена Гомес зробила 15 татуювання
Популярна американська співачка та акторка Селена Гомес зробила вже 15 татуювання. Нове тату для знаменитої красуні створив її улюблений майстер, який поділився результатом на своїй інстаграм-сторінці. Можливо, й вам сподобається така ідея і захочете прикрасити своє тіло, як це зробила Селена.
Джерело:інстаграм МакКарді
Відома співачка продовжує прикрашати своє тіло татуюваннями. Вона справжня прихильниця тату в мінімалістичному стилі. Цього разу Селена Гомес обрала акуратний та стриманий хрестик.
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Селена Гомес зробила нове тату
Нове тату селебріті стало 15 на її тілі. Детально його роздивитися можна на відео, яке опублікував на своїй інстаграм сторінці тату-майстер Кіт Скотт Bang Bang МакКарді та додав емоджі у вигляді серця. Він поділився робою для артистки зі своїми підписниками. Селена Гомес позувала на камеру, демонструючи хрестик, розташований на її лівій ключиці.
Нагадамо, що тату-майтер МакКарді вже раніше написав спеціальним апаратом для створення татуювання на тілі співачки фразу: "Спочатку полюби себе", слова якої акуратно виведені арабською в'яззю та розташовані на спині під правим плечем. Також чоловік працював з татуюванням Гомес у вигляді цифр LXXVI ззаду на її шиї.
Реакція шанувальників Селени Гомес на її нове тату:
- "Вона виглядає дуже гаряче з її новим тату";
- "О мій Боже, Селена";
- "Королева Сел";
- "Чудово";
- "Вона, як ангел";
- "Неперевершена усмішка".
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