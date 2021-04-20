Популярная американская певица и актриса Селена Гомес сделала уже 15 татуировок. Новое тату для знаменитой красавицы создал ее любимый мастер, который поделился результатом на своей инстаграм-странице. Возможно, и вам понравится такая идея и захотите украсить свое тело, как это сделала Селена.

Известная певица продолжает украшать свое тело татуировками. Она настоящая поклонница тату в минималистическом стиле. На этот раз Селена Гомес выбрала аккуратный и сдержанный крестик.

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Селена Гомес сделала новое тату

Новое тату селебрити стало 15 на ее теле. Подробно его рассмотреть можно на видео, которое опубликовал на своей инстаграм странице тату-мастер Кит Скотт Bang Bang МакКарди и добавил эмодзи в виде сердца. Он поделился робой для артистки со своими подписчиками. Селена Гомес позировала на камеру, демонстрируя крестик, расположенный на ее левой ключице.

Напомним, что тату-мастер МакКарди раньше уже написал специальным аппаратом для создания татуировки на теле певицы фразу: "Сначала полюби себя", слова которой аккуратно выведенные арабской вязью и расположены на спине под правым плечом. Также мужчина работал с татуировкой Гомес в виде цифр LXXVI сзади на ее шее.

Реакция поклонников Селены Гомес на ее новое тату:

"Она выглядит очень жарко с ее новым тату";

"О Боже мой, Селена";

"Королева Сел";

"Прекрасно";

"Она, как ангел";

"Непревзойденная улыбка".

Возможно, другие татуировки Селены Гомес также вдохновят вас на перемены.