41-річна зірка вразила своїх шанувальників, опублікувався світлини в інстаграмі з новим кольором волосся. На нових селфі Ольга продемонструвала трендовий білявий відтінок свого довгого волосся, а також замість локонів випрямила пасма.

До теми: Старша донька Брюса Вілліса та Демі Мур вразила кардинальною зміною іміджу: ефектні фото

Ольга Куриленко стала білявкою

Раніше голлівудська зірка українського походження лише оновлювала відтінок своїх темних локонів, а потім поступово почала висвітлювати їх і перевтілюватися у білявку. Влітку 2021 вона наважилася на кардинальні зміни іміджу. На нових знімках Куриленко позує зі світлим волоссям. Акторка доповнила новий образ яскраво-помаранчевою сукнею та ефектним макіяжем.

У своїй публікації Ольга Куриленко повідомила, що зробила кадри під час фотосесії для журналі Country & Town House. Щодо нового кольору волосся, то акторка не додала жодних коментарів.

Було так весело сьогодні на зйомках фотосесії для Country & Town House,

– зазначила у пості українська дівчина Бонда.

Реакція шанувальників