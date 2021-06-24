41-летняя звезда поразила своих поклонников, опубликовавши фотографии в инстаграме с новым цветом волос. На новых селфи Ольга продемонстрировала трендовый белокурый оттенок своих длинных волос, а также вместо локонов выпрямила пряди.
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Ольга Куриленко стала блондинкой
Ранее голливудская звезда украинского происхождения лишь обновляла оттенок своих темных локонов, а затем постепенно начала освещать их и перевоплощаться в блондинку. Летом 2021 она решилась на кардинальные изменения имиджа. На новых снимках Куриленко позирует со светлыми волосами. Актриса дополнила новый образ ярко-оранжевым платьем и эффектным макияжем.
В своей публикации Ольга Куриленко сообщила, что сделала кадры во время фотосессии для журнала Country & Town House. Что касается нового цвета волос, то актриса не добавила никаких комментариев.
Было так весело сегодня на съемках фотосессии для Country & Town House,
– отметила в посте украинская девушка Бонда.
Реакция поклонников
- "С темными волосами лучше";
- "Элегантная фотография";
- "Красивые волосы";
- "Блонда Оля";
- "Парик?";
- "С любым цветом красивая";
- "Тебе подобает";
- "Не нравится в блонди";
- "Каждый день красивее";
- "Тебе идет".